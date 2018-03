Giornata della felicità | dieci destinazioni per essere felici

XXIII Giornata della memoria e dell'impegno in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie : tutto pronto per il 21 marzo non solo a ... : Dopo la lettura, collegamento in streaming, in diretta da Foggia, per trasmettere il discorso di don Luigi Ciotti . Al termine della manifestazione mattutina, i familiari delle vittime della mafia ...

Prima Giornata alla Camera per i deputati della nuova legislatura : La procedura prevede che i deputati si rechino nella antiCamera della Sala del Mappamondo, al secondo piano del Palazzo, per fare la fotografia e la firma digitale necessari per il rilascio del ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentunesima Giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Felicità - oggi la Giornata internazionale con il 'lancio' del festival della creatività : ... Paesaggio e patrimonio culturale, Salute, Qualità dei servizi, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Ambiente, Ricerca e Innovazione, Istruzione, Politica e istituzioni, Benessere soggettivo, ...

Perché la Giornata mondiale della felicità si celebra il 20 marzo : Il 20 marzo si celebra la giornata internazionale della felicità, ma non tutti sanno perché. A istituirla il 28 giugno del 2012 fu l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, motivo per cui vene festeggiata in tutti i Paesi membri. Perché una giornata della felicità Le motivazioni sono racchiuse nella risoluzione A/RES/66/281 che stabilisce: “L'Assemblea generale [...] ...

Il 20 marzo è la Giornata internazionale della Felicità - : La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite. Il "World Happiness Report 2018" incorona la Finlandia, mentre l'Italia continua a perdere terreno

Giornata della Felicità - il kimchi è il nuovo cibo salva-umore : ecco di cosa si tratta : Spesso sono le piccole cose a regalarci momenti di gioia: tra queste c’è sicuramente la tavola, che può regalare Felicità e migliorare l’umore. Le conferme arrivano dalla scienza, che proprio in occasione della Giornata mondiale della Felicità indetta dall‘Onu per il 20 marzo. Per questo, la piattaforma che si occupa di consegna di cibo a domicilio Uber Eats in collaborazione con Jozef Youssef, chef e studioso di gastronomia ...

Giornata europea della musica antica : In occasione della Giornata europea della musica antica , i Concerti del Conservatorio Tartini in collaborazione con il Festival Wunderkammer - Trieste , propongono mercoledì 21 marzo alle 20.30 in ...

Giornata Internazionale della Felicità : ecco i 10 cibi che fanno bene all'umore : In occasione del 20 marzo, Giornata Mondiale della Felicità , Uber Eats rivela in collaborazione con Jozef Youssef, chef e studioso di gastronomia sperimentale, i 10 cibi che, secondo la scienza, migliorano l'umore. Migliorare la vita delle persone consegnando piatti gustosi e facendo risparmiare tempo prezioso, è anche l'obiettivo di Uber Eats. Ma cosa spinge i clienti ad ordinano ...

Video/ Cosenza Lecce (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ Giornata) : Video Cosenza Lecce (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Giallorossi al successo grazie alla rete di Saraniti firmata al 74'.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Video/ Casertana Fondi (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ Giornata) : Video Casertana Fondi (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 30^ giornata della Serie C. I falchetti trovano la vittoria grazie alla rete di Alfageme.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:16:00 GMT)

Giornata della Felicità : 10 vacanze ideali per sentirsi felici : Proviamo a chiudere gli occhi e a pensare alla felicità. La maggior parte di noi si proietterà sotto il sole, in riva al mare, o magari sulla cima di una montagna, o ancora, alla scoperta di una grande metropoli in compagnia della propria dolce metà. Insomma, viaggiare ed essere felici sembra andare di pari passo per noi italiani, e a confermarlo arriva il sondaggio realizzato dal portale Lastminute.com: il 67% dei nostri connazionali associa la ...

Oggi è la Giornata internazionale della Felicità : cinque consigli da ricordare - : STARE DIRITTE Questo potrebbe sembrare un trucco per far felici mamme e nonne, ma anche in questo caso è tutto dettato dalla scienza. Come ha spiegato lo psicologo Joseph Cilona a Bustle , mantenere ...