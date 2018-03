: Giorgetti:ci muoviamo come Centrodestra - NotizieIN : Giorgetti:ci muoviamo come Centrodestra -

"Noi e M5s avremmo i numeri per eleggerci i presidenti delle Camere e per fare un governo ma non vogliamo farlo, siamo responsabili. Ci siamo sempre mossi. Al momento non c'è alcun accordo segreto, ma o si fa un governo che dura o si va al voto di nuovo, cosa che mi sembra a qualche altro partito non piaccia". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, a "Porta a porta".(Di martedì 20 marzo 2018)