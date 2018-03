Ginnastica | Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori a Doha per continuare a splendere Dopo le

oasport

: Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – L’esordio dell’Italia! Lara Mori ed Elisa Meneghini a Doha, nella tana dei Mondi… - retweetsmanetta : Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – L’esordio dell’Italia! Lara Mori ed Elisa Meneghini a Doha, nella tana dei Mondi… - OA_Sport : #ginnastica Italia pronta per l'esordio in Coppa del Mondo! Lara Mori ed Elisa Meneghini a Doha, nella tana dei... - zazoomnews : Ginnastica Coppa del Mondo 2018: Jin Zhang vince la Deutscher Pokal sconfitta Seitz di un decimo! Chiles e Melnikov… -

(Di martedì 20 marzo 2018)è pronta per fare il suo esordio indel. La toscana non ha mai affrontato una tappa del circuito riservato ai singoli attrezzi, l’occasione di(21-24 marzo) sarà così ghiotta per la nostra veterana che avrà il modo di fare il proprio esordio stagionale in questa stagione appena iniziata. L’allieva di Stefania Bucci si è già esibita a inizio marzo in Serie A e ha subito avuto il modo di mettersi in luce, in particolar modo al corpo libero dove ha eseguito un ottimo esercizio. La 19enne vuole sicuramente proseguire sulle orme della passata annata, culminata con la disputa delle Finali al corpo libero sia agli Europei che ai Mondiali. Il 2017 aveva rappresentato l’anno della svolta per questa ginnasta, esplosa definitivamente anche sui massimi palcoscenici e ora desiderosa di replicarsi. I problemi fisici avuti durante le festività natalizie ...