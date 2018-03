Gigi Di Biagio ct della Nazionale | parla Claudio Gentile | ' Ha fallito con l' Under 21 | non

Gigi Di Biagio in esclusiva al “Sabato della Ds” : ”Io non sto facendo nessun favore a Buffon. Buffon mi serve in campo, perché è un grande portiere. Poi se non dovesse giocare mi servirà per quello che rappresenta fuori dal campo. I giocatori non sono tutti uguali. L’allenatore che dice che i giocatori sono tutti uguali non dice la verità. E Buffon non è uno come gli altri”. Così il commissario tecnico ad interim della Nazionale di calcio, Gigi Di Biagio, ...