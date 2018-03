Giappone | a Tokyo per lo spettacolo dei ciliegi in fiore

Giappone-Kosovo : ministro Esteri Pacolli in visita a Tokyo - focus su cooperazione economica : Pristina, 02 mar 09:57 - , Agenzia Nova, - Il ministro degli Esteri del Kosovo Behgjet Pacolli ha incontrato il ministro dell'Economia e del Commercio giapponese Hiroshige Seko. Come... , Kop,

Studentesse Giapponesi dell'Università di Tokyo a Domo per un soggiorno studio : Le Studentesse erano accompagnate da una loro docente, la prof.ssa HARA Masami, responsabile di Scienza dell'Alimentazione. Erano presenti la dott.ssa Daniela Patriarca dell'Italian Culinary ...

Giappone-Usa : Tokyo esprime "grande apprezzamento" per la politica di Trump sul nucleare : Tokyo, 05 feb 05:15 - , Agenzia Nova, - Il governo giapponese ha espresso "grande apprezzamento" per la nuova Revisione della postura nucleare , Nuclear Posture Review, Npr, pubblicata... , Git,

Gelo e neve in Giappone : paralizzata Tokyo - decine di feriti per gli incidenti - voli interrotti : Gelo e neve stanno paralizzando il Giappone. Forti nevicate e temperature gelide su Tokyo, tanti incidenti e voli interrotti. Prosegue senza un attimo di tregua la pesante ondata di Gelo di stampo...

Giappone : prima nevicata nell’anno a Tokyo - disagi e feriti [GALLERY] : I residenti si fanno strada tra la neve a Tokyo, interessata da un’intensa nevicata. La capitale Giapponese si è risvegliata imbiancata, e la neve ha provocato disagi alla circolazione aerea e ferroviaria, come anche feriti (circa una dozzina). L’agenzia meteorologica Giapponese aveva in precedenza emesso la prima allerta neve in 4 anni per Tokyo. L'articolo Giappone: prima nevicata nell’anno a Tokyo, disagi ...

Maltempo Giappone : forti nevicate a Tokyo - 67 feriti e trasporti in tilt : Pesanti nevicate hanno investito la capitale del Giappone, Tokyo, paralizzando il traffico aereo e parte di quelle ferroviario. Decine i feriti con “almeno 67 persone rimaste coinvolte in incidenti legati alla neve e il numero e’ destinato a crescere ulteriormente con telefonate alle ambulanze che continuano”, ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco. Oltre 330 voli nazionali in arrivo o in partenza sono stati cancellati a ...

Giappone : prima nevicata dell’anno a Tokyo - attesi fino a 30 cm [GALLERY] : Intense nevicate stanno interessando Tokyo: i fiocchi cadono nell’area della capitale per la prima volta quest’anno. L’Agenzia meteorologica Giapponese ha diramato un’allerta meteo, in quanto le precipitazioni dovrebbero proseguire fino alle prime ore di martedì, mentre le temperature rimarranno basse fino alla fine del mese. Le nevicate hanno provocato forti disagi alla circolazione stradale e al traffico ...

Nippo Fantini - una sfida italo-Giapponese con vista su Tokyo 2020 : ... questo, nato esattamente dieci anni fa e con la stessa passione e lo stesso entusiasmo ha continuato a crescere facendo diventare il team una delle squadre professional simbolo di questo sport. La ...

Eccezionale ondata di gelo sul Giappone - -6°C a Tokyo : tanta neve fin sulle coste del Kyushu alla stessa latitudine del Sahara! : 1/16 ...

Peppe Errichiello : a Tokyo ho conosciuto il pizzaiolo più famoso del Giappone : Gli italiani che vivono qui affermano che se vieni a Tokyo e non hai mai mangiato da Peppe, non sei proprio nessuno. Io, a dir la verità, ogni volta che vado in Giappone cerco di evitare la cucina italiana ma se mi è stata così caldamente consigliata, un motivo sicuramente ci sarà. Verso le 19 di un giovedì qualunque, prendo il treno dalla stazione di Tokyo (una delle più grandi della città) e, proprio come accade in uno di quei video virali che ...