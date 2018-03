Geologi | il 22 marzo il Convegno su uguaglianza e pari opportunità sul lavoro

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) La Commissione(CPO) del Consiglio Nazionale deiorganizza, con il patrocinio della Fondazione Centro Studi del CNG e della Federazione Europea deie in collaborazione con la Consigliera Nazionale dità e il Consiglio Nazionale Forense, il seminario formativo dal titolo “e Principio di Non Discriminazione” che si terrà venerdì 23, dalle ore 9:00 alle 13.30, a Roma presso la Sala Valdese (via Marianna Dionigi n. 59 – angolo Piazza Cavour). Si affronterà la questione dellatà occupazionale tra uomini e donne nelle categorie professionali e si parlerà di temi di attualità come l’etica professionale e il linguaggio di genere nel contesto nazionale ed europeo. All’incontro parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei, Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi ...