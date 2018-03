Gentiloni | non disperdere gli sforzi e curare le ferite sociali

Gentiloni : “I cittadini chiedono di non disperdere i sacrifici fatti per uscire dalla crisi” : Paolo Gentiloni afferma che i cittadini chiedono "di non disperdere la fatica che è stata fatta in questi anni per tirarsi fuori dalla crisi" e per questo, in una fase di transizione come quella che stiamo vivendo, dovrebbe essere messo al centro il loro interesse generale.Continua a leggere

Giorgia Meloni accusa Paolo Gentiloni : 'Non ti azzardare a vendere l'Italia - azioni durissime in ogni sede' : Dito puntato contro Paolo Gentiloni . In un durissimo post su Facebook, Giorgia Meloni accusa: 'Il Governo Gentiloni sta tentando con un ultimo ignobile colpo di coda di regalare alla Francia parte ...

Dj Fabo - l’appello di Cappato a Gentiloni : “Il Governo non difenda il reato di aiuto al suicidio” : Scrittori, docenti di diritto e cittadini in queste ore si stanno mobilitando per difendere Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio per la morte di Dj Fabo, e chiedere al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di non dare mandato all'Avvocatura di Stato per difendere la costituzionalità del reato che dovrà essere valutato nelle prossime settimane dalla Consulta, come da richiesta della Corte d'Assise di Milano.Continua a leggere

Eutanasia - appello di Cappato a Gentiloni : “Governo non si costituisca alla Consulta per difendere legge fascista” : Un appello al governo uscente di Paolo Gentiloni a “non difendere davanti alla Corte costituzionale il codice penale fascista sull’aiuto al suicidio”. A presentarlo, oggi a Montecitorio, l’associazione Luca Coscioni con Marco Cappato, Filomena Gallo e Mina Welby. “È una decisione politica e la politica non si ferma, mentre si cercano maggioranze e mentre in campagna elettorale i temi dei diritti civili sono ...

Carlo Calenda : "Renzi ha sbagliato a non candidare Gentiloni - un governo di transizione con tutti è la soluzione migliore" : "Paolo Gentiloni è la figura che più di tutte può rappresentare il Pd. Secondo me dovrebbe essere il candidato naturale alla presidenza del Consiglio. E Renzi ha sbagliato a non candidarlo già nelle ultime elezioni. È un leader naturale". Così il ministro dello Sviluppo economico e neoiscritto al Pd, Carlo Calenda, a Circo Massimo su Radio Capital.Sullo stallo per la formazione del governo, Calenda dice: ...

Pd - Calenda 'Il leader oggi è Gentiloni. Un errore non indicarlo come candidato premier' : Io invece sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere 'il mare e il creato' è come miss Universo che dice 'voglio la pace nel mondo'. come si fa a non volergli ...

Calenda 'Il leader oggi è Gentiloni. Un errore non indicarlo come candidato premier' : Io invece sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere 'il mare e il creato' è come miss Universo che dice 'voglio la pace nel mondo'. come si fa a non volergli ...

Pd - Paolo Gentiloni dietro le quinte : 'Non regaliamo questo segretario a Renzi' : Matteo Renzi incombe sulla direzione Pd con un comunicato: 'Non mollo. E il futuro prima o poi torna'. Intanto però, le sue dimissioni vengono accettate e Maurizio Martina viene nominato segretario. ...

Salvini : gli italiani non ci hanno votato per far tornare Renzi e Gentiloni : Il segretario federale della Lega chiude a governi con il Pd. Vertice a Palazzo Grazioli tra Berlusconi, Meloni e Salvini nella serata di martedì

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...

Telefonata Gentiloni-Juncker : i dazi non sono una via da seguire : Il premier: "Importante proseguire nel dialogo con gli Stati Uniti, l'Unione europea trovi una posizione comune"

Trump - colloquio Gentiloni-Juncker : dazi non sono via da seguire : Roma, 9 mar. , askanews, Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto nel pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Al centro del ...

Il Comune di Napoli sull'orlo del crac - de Magistris accusa : 'Gentiloni non risponde al telefono' : 'Io da ieri sto cercando il presidente Gentiloni al telefono, mi auguro di trovarlo oggi'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del ...

Il Comune di Napoli sull'orlo del crac - de Magistris accusa : «Gentiloni non risponde al telefono» : «Io da ieri sto cercando il presidente Gentiloni al telefono, mi auguro di trovarlo oggi». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine dell'inaugurazione...