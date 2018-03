GENTILE “DI BIAGIO HA FALLITO” “Ha perso con l’Under 21 | la Nazionale non la merita”

GENTILE durissimo : “Di Biagio non merita la nazionale” : Claudio Gentile entra in tackle su Gigi Di Biagio, fresco ct dell’Italia del nuovo corso: “Non mi pare ci siano pareri postivi: ha fallito con l’Under 21 in cui ha avuto 6 giocatori della nazionale A e dopo aver detto che era la più forte degli ultimi 20 anni. Non mi sembra meritevole di ciò che sta ottenendo”, il duro giudizio dell’ex ct dell’U21 a Radio Sportiva. “Se uno vince e viene mandato via e ...