Genoa | il dg Perinetti | ' Speriamo che il futuro del Milan sia Gattuso'

Calciomercato Genoa - Criscito e Perin : le importanti indicazioni di Perinetti : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sull’ultima parte di stagione ma a tenere banco è anche il mercato. importanti indicazioni da parte di Perinetti: “Non so se Perin sia un obiettivo del Napoli, sicuramente è un obiettivo del Genoa. Se riuscissimo a tenerlo per noi sarebbe una grande cosa, è il capitano ed è cresciuto con noi. Ma se dovessero arrivare offerte per lui da squadre che giocano la Champions League, ...

Genoa - il clamoroso retroscena di Perinetti su Davide Astori : Il Genoa è reduce dalla beffa contro il Milan, adesso si prepara per la gara contro il Napoli ma si pensa anche al futuro. Giorgio Perinetti e tutto il Genoa puntano forte su Giuseppe Rossi, ecco le dichiarazioni a margine di un evento legato al torneo di Viareggio, parla dell’ex Fiorentina: “ha trovato poco spazio fino ad adesso perche’ purtroppo le sue condizioni fisiche non sono mai state ottimali, ha avuto una serie di ...

Genoa - Perinetti : 'Ballardini? Ne parleremo a salvezza raggiunta' : ... se caliamo diventiamo una squadra normale e siamo vittime di episodi' Previous Cristiano Ronaldo: ' Ho vinto così tante cose belle che non ho più sogni ' Next Cagliari - Napoli 0-5: cronaca, ...

Genoa - il ds Perinetti : 'Perin e Laxalt? In estate...' : Angelo Perinetti , direttore sportivo del Genoa , parla a Premium Sport prima della sfida con l'Inter: 'Laxalt e Perin? Quest'anno a gennaio abbiamo fatto il discorso inverso, abbiamo preso dei ragazzi ma abbiamo evitato la rivoluzione, tenendo il gruppo unito. ...

Genoa - Perinetti scatenato : Ballardini - Perin e Laxalt - annuncio di cessioni? : Genoa ed Inter sono appena scese in campo per la giornata del campionato di Serie A, prima del match importanti indicazioni da parte del ds Perinetti ai microfoni di Premium Sport: “Sarei felice se confermiamo le prestazioni, abbiamo fatto bene nell’ultimo mese. La prestazione c’è stata sempre, mi auguro ripeta la prestazione. Vediamo il risultato. L’avversario ha qualche assenze ma sono sostituiti da giocatori che sono Nazionali. ...

Genoa - rinnovo Ballardini : Perinetti spiega perchè non è ancora arrivato : Nonostante una media punti da Champions League dal suo approdo in panchina, il rinnovo di Davide Ballardini non è ancora una priorità per il Genoa. Il ravennate dice di non pensarci, ma chiaramente è pronto a sedersi attorno ad un tavolo per parlare della sua permanenza in rossoblu. Ad oggi il suo futuro sembra più che mai incerto. Ciò che preoccupa i tifosi Genoani sono i precedenti, ovvero i mancati rinnovi dopo una salvezza in carrozza ed una ...

Calciomercato Genoa - Perinetti si sbilancia : novità su Romero e Taarabt : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Ballardini è reduce dal successo in trasferta contro il Chievo, adesso si guarda con fiducia al proseguo del campionato. Nel frattempo si pensa anche al Calciomercato per il presente ed il futuro, importanti indicazioni da parte di Perinetti ai microfoni di Primocanale: “Per Taarabt ormai tutti i mercati sono praticamente chiusi, inoltre poi ...

Calciomercato Genoa - importanti indicazioni di Perinetti su Laxalt : Ancora una volta decisivo. Momento fantastico per Laxalt che ha permesso al Genoa di vincere sul campo del Chievo nella 24^ giornata del campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Perinetti e che riguardano proprio l’esterno: “E’ legittima aspirazione di ciascun calciatore migliorare e andare in club che puntano allo scudetto. Lui sicuramente è pronto, adesso ce lo godiamo noi poi in estate si vedrà – le sue parole a ...

Calciomercato Genoa - Perinetti coccola Laxalt : «Già blindato a gennaio» : GENOVA - Un gol annullato con il Var e uno regolare. Diego Laxalt ha firmato ieri il successo del Genoa nella tana della Lazio. " Lo abbiamo già blindato a gennaio" , ha detto il direttore generale ...

Genoa - Perinetti svela tutto : il mercato - Pellegri - Laxalt e Giuseppe Rossi : Il Genoa è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Lazio, importante vittoria per la salvezza. Nelle ultime ore sono arrivare le indicazioni da parte di Perinetti a Radio Sportiva: “venivamo da due buone prestazioni, nonostante il risultato. Ieri ci siamo ripresi i punti lasciati per strada con l’Udinese. Per le nostre caratteristiche ci esprimiamo meglio in trasferta, a volte poi Marassi mette un po’ di ...

Genoa - Perinetti : 'Ecco che voto do al mercato e su Pellegri vi dico una cosa' Video : Soddisfatto dei nuovi arrivati, felice per la cessione di Pellegri al Monaco e curioso di vedere all'opera i ragazzi sul rettangolo verde. Per #giorgio Perinetti si è chiuso il primo mercato da direttore generale del Genoa [Video]: A differenza degli anni passati abbiamo attuato una strategia più conservativa. Crediamo nel valore dei ragazzi e cambiare giocatori tanto per farlo non aveva senso ha dichiarato in conferenza stampa. Il voto al ...

Calciomercato Genoa - il punto di Perinetti : “presi giocatori chiesti da Ballardini. Callegari e Criscito…” : Calciomercato Genoa – Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per fare un punto sul mercato di gennaio appena concluso. Ecco le sue dichiarazioni: “Come avete visto, forse in controtendenza rispetto alle edizioni passate, il Genoa è stato conservativo perchè crede nel valore della squadra. Cambiare per cambiare non ha senso e abbiamo portato a termine le trattive e siamo contenti. Il voto ...

Genoa - Perinetti : 'Pellegri avrà il suo spazio. Laxalt-Roma? Non mi risulta' : Prima di una gara di ieri sera tra Juventus e Genoa il direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti ha parlato del mercato del Grifone ai microfoni di Premium Sport: "Mancano ancora dieci giorni. Qualcosa stiamo facendo, sono arrivati due interessanti prospetti e sicuramente faremo ancora qualcosa. Ballardini cerca qualcosa a centrocampo e in difesa". ...

Calciomercato Genoa - il punto di Perinetti : Laxalt ma non solo… : Il ds del Genoa Perinetti ha parlato del Calciomercato Genoano prima della gara contro la Juventus. Il dirigente rossoblù ha spaziato anche sulle recenti news di mercato che hanno coinvolto la Roma. Ecco le parole di Perinetti rilasciate a Premium Sport: “Ballardini scelta ponderata, conosceva già l’ambiente e cerca dei centrocampisti nuovi. Laxalt-Roma? Non so cosa faranno i giallorossi, il giocatore è seguito anche da altre ...