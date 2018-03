Genitori Regeni | siamo stati abbandonati

I Genitori di Giulio Regeni denunciano : 'Siamo stati abbandonati' - : La madre Paola: "Ci aspettavamo di più da chi ci governa". "Siamo decisi ad andare avanti anche a piccoli passi", ha aggiunto Claudio, padre del ricercatore. "Combattiamo per Giulio ma anche per tutti ...

La lettera con cui i Genitori di Giulio Regeni hanno criticato il governo per il ritorno dell’ambasciatore italiano al Cairo : I genitori di Giulio Regeni, dottorando di 28 anni ucciso al Cairo all’inizio del 2016 in circostanze ancora poco chiare, hanno scritto una lettera per criticare di nuovo il governo italiano che ha deciso sei mesi fa, il 14 agosto The post La lettera con cui i genitori di Giulio Regeni hanno criticato il governo per il ritorno dell’ambasciatore italiano al Cairo appeared first on Il Post.

Caso Regeni - i Genitori di Giulio : “Un fallimento il ritorno dell’ambasciatore. Occorre alzare la voce” : A sei mesi dalla decisione del Governo di rinviare l’ambasciatore d’Italia al Cairo dopo l’omicidio di Giulio Regeni, la famiglia del ricercatore italiano parla di «fallimento» della missione a lui affidata che «doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su “tutto il male del mondo” inferto su nostro figlio». E aggiunge: «Crediamo...

Genitori Regeni : "Due anni senza Giulio - speriamo a breve nella verità" : Il messaggio su Facebook dei Genitori di Giulio Regeni nel secondo anniversario della scomparsa in Egitto del figlio, il giovane ricercatore italiano ritrovato morto, con il corpo martoriato, 9 giorni ...

Due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni : il video appello dei Genitori : Due anni fa, il 25 gennaio del 2016, si perse ogni traccia di Giulio Regeni, il dottorando italiano scomparso mentre si trovava al Cairo per le sue ricerche universitarie. Il suo corpo venne ritrovato nove...