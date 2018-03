Gelo | emergenza per le Cicogne in Bulgaria | decine di volatili con le ali gelate salvate

meteoweb.eu

: RT @meteogiornaleit: In #Europa è tornato protagonista il #gelo . #Inverno non cede il passo, ora #freddo verso #Italia - bc_emergenza : RT @meteogiornaleit: In #Europa è tornato protagonista il #gelo . #Inverno non cede il passo, ora #freddo verso #Italia - bc_emergenza : RT @wwwmeteoit: #Burian 2 in arrivo sull'Italia? NO, è solo una fake news. Freddo si, gelo artico no. Vi spieghiamo tutto in questo video -… - bc_emergenza : RT @wwwmeteoit: #Burian 2 in arrivo sull'Italia? NO, è solo una #FakeNews E basta guardare la mappa per capirlo... Freddo si, gelo artico… -

(Di martedì 20 marzo 2018)indopo che oggi, equinozio di primavera, il Paese si e’ ritrovato in pieno inverno, con una coltre di neve di neve fino a 10-15 centimetri e temperature sotto lo zero. Le, arrivate alcuni giorni fa nel Paese, sono state sorprese dal maltempo, soprattutto nellasettentrionale. Nella regione di Dulovo, nel nordest, i contadini hanno gia’ salvatodicon le alie per questo impossibilitate a volare. I canali televisivi mostrano immagini dimesse in salvo e condotte vicino alle stufe nelle case degli abitanti locali. Diversi comuni hanno organizzato gruppi di salvataggio e campagne di approvvigionamento di cibo per le. Secondo gli esperti, sarebbero in gravi condizioni alcune centinaia di questi. La neve di primavera ha lasciato senza luce diversi centri abitati in. Le previsioni ...