Gand-Wevelgem 2018 | il percorso ai raggi X Fase centrale durissima | corsa aperta

(Di martedì 20 marzo 2018) Archiviata la Milano-Sanremo, è tempo di spostarsi al Nord. nelle prossime due settimane le Fiandre saranno il centro nevralgico del grande ciclismo, con muri, pavé e vento a dettare legge. Domenica sarà il turno dellagiunta alla sua 80esima edizione. Andiamo a scoprire il, con i suoi 250 chilometri ricchi di passaggi spettacolari e al contempo molto tecnici. Nei primi 130 chilometri poco da segnalare, se non qualche piccola ma non incisiva asperità. Attenzione però al vento, una delle caratteristiche principali delle Fiandre, sempre pericoloso. La prima salita in programma è il Catsberg, con una pendenza media dell’8% e una massima al 22 su fondo in asfalto. Da qui in avanti si susseguono diversi strappi e muri, che potrebbero scremare il gruppo. Seguirà il Kokereelberg, incalzato in rapida successione da Vert Mont, due scalate allo Zwarteberg da due ...