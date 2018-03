G Grillo | a lavoro per per trovare profili migliori per presidenze Camere

Grillo peggio di Marx : "Ora il reddito di nascita Il lavoro non va pagato" : Già negli spettacoli dei primi anni '90 ridicolizzava l'economia capitalista dove 'si lavora per comprare cose inutili, ho un orologio che ha il cinturino programmato per rompersi dopo 80 volte che ...

Beppe Grillo lancia il reddito di cittadinanza per nascita/ M5s "società senza lavoro - al centro l'uomo" : Beppe Grillo lancia dal blog l'idea di un reddito di cittadinanza per nascita. Il fondatore del M5S supera la stessa proposta del programma pentastellato: "Al centro l'uomo, non i mercati"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Grillo : “Il lavoro retribuito non è più necessario - si dia a tutti un’entrata per diritto di nascita” : Mentre il M5s studia come mettere in pratica la proposta del Reddito di cittadinanza, il cofondatore e “garante” Beppe Grillo va oltre. E dal suo blog personale, con un post dal titolo Società senza lavoro, lancia l’idea che “si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un Reddito, per diritto di nascita. Soltanto così la società metterà al centro l’uomo e non il mercato“. L’idea di fondo, ...