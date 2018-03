Frode nei lavori del Parco Gran Paradiso | chiesti 10 rinvii a giudizio

Elezioni Politiche 2018 : Il Tagliando AntiFrode Crea Code nei Seggi : Roma - Tra le novità introdotte dal 'Rosatellum', e valida solo per le Elezioni Politiche, ha debuttato oggi - Creando un certo rallentamento ai Seggi, con Code anche di varia entità - il Tagliando Antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all'atto del voto. Si tratta di un Tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice ...

Il tagliando antiFrode sulle schede rallenta il voto : lunghe file nei seggi a Roma e Milano. Voto sospeso ad Alessandria : file, in alcuni casi anche lunghe, si stanno creando nei seggi per le votazioni in corso. In particolare a Roma, sono segnalate code in molte sezioni, dovute alle novità del Voto, specialmente il tagliando antifrode che obbliga gli scrutatori prima a registrare ogni singola scheda per la Camera e per il Senato nel registro dei votanti e poi a strappare il tagliando dalla scheda prima di inserirla nell'urna. Le indicazioni sulle code ...

