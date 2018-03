Francia | media | fermato ex presidente Nicolas Sarkozy

Francia - media : arrestato ex presidente Sarkozy : Francia, media: arrestato ex presidente Sarkozy Lo riporta online il quotidiano Le Monde. Le manette per l’ex inquilino dell’Eliseo sono scattate nell’ambito di un’indagine sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007. Continua a leggere L'articolo Francia, media: arrestato ex presidente Sarkozy proviene da NewsGo.