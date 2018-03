FRANCESCA CIPRIANI Video | i naufraghi fanno un passo indietro | le lodi alla showgirl

Isola - Valeria Marini nuova concorrente. Provvedimenti in vista per FRANCESCA Cipriani : La nona puntata dell' Isola dei Famosi in onda questa sera su Canale 5 p romette scintille. Se la questione Canna - gate sembra archiviata dopo la sfuriata di Alessia Marcuzzi a Eva Henger, ci sono ...

Simone Barbato e FRANCESCA CIPRIANI sempre più vicini - il gesto di Franco Terlizzi : Simone Barbato e Francesca Cipriani sono sempre più vicini: anche su Leggo gli ultimi aggiornamenti sulla relazione che sta incuriosendo i 'naufraghi' e gli spettatori de L'Isola dei Famosi . Per la ...

Isola dei famosi - tutto truccato in diretta. Stefano De Martino e FRANCESCA CIPRIANI - il video che la smaschera : Un velenoso retroscena dalla spiaggia dell' Isola dei famosi . Durante la prova settimanale, Francesca Cipriani sarebbe stata colta in fallo dall'inviato Stefano Di Martino , che avrebbe notato un ...

SIMONE BARBATO/ Una penna nera lo avvicina a FRANCESCA CIPRIANI : ma è troppo tardi? (Isola dei famosi 2018) : SIMONE BARBATO durante un momento di relax sull’Isola racconta a Francesca Cipriani del proprio orgoglioso passato di alpino e di un sogno nel cassetto che spera di realizzare.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Alessia Mancini/ Video - FRANCESCA CIPRIANI è la sua nuova rivale? (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018: mentre l'ex velina sembra non gradire alcuni aspetti di Francesca Cipriani, Rosa Perrotta analizza il carattere della rivale. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Valeria Marini/ Nuovo Scontro con FRANCESCA Cipriani? (Isola dei Famosi 2018) : Valeria Marini sbarca all'Isola dei Famosi 2018 con un obbiettivo speciale: portare scompiglio romantico fra tutti i naufraghi presenti alle Honduras. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:06:00 GMT)

FRANCESCA Cipriani/ Naufraghi Vs showgirl. In arrivo due nomination? (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani entra nel mirino del gruppo di concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018: solo Jonathan Kashanian sembra difenderla. Entrerà in nomination?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:24:00 GMT)

Lite FRANCESCA CIPRIANI vs Stefano De Martino/ Isola dei Famosi 2018 - la prova va male e lei sbotta : Francesca Cipriani infuriata, litiga con Stefano De Martino a causa della nuova prova del migliore all'Isola dei Famosi 2018. "Non è giusto, volevo almeno provare"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:21:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI nella bufera - tutti i naufraghi la attaccano : 'Non fai mai niente' : Francesca Cipriani è una concorrente molto popolare nella nuova edizione dell' Isola dei Famosi, ma il gruppo di naufraghi si lamenta della sua pigrizia. Canna-gate, Karina Cascella e Guendalina ...

Isola - FRANCESCA CIPRIANI in love : nuova coppia? I telespettatori avevano già intuito qualcosa - poi è arrivato l’indizio che ha scacciato ogni dubbio : chi è il fortunato del momento : Gossip che bolle all’Isola dei Famosi. Chi riguarda l’ultimo sospetto? Francesca Cipriani, ovviamente. Durante il day time un interessante novità ha catturato l’attenzione dei telespettatori da casa. Franco Terlizzi a lei e Simone Barbato ha promesso di regalare il proprio soggiorno a Playa Bonita se e qualora dovesse essere lui a vincere la prova settimanale domani sera. Quella che oggi, però, sembrerebbe essere ...

Isola dei Famosi - FRANCESCA CIPRIANI sbotta contro Stefano De Martino : All' Isola dei Famosi la fame inizia a farsi sentire sempre più insistentemente e basta veramente poco per far scattare i nervi ai naufraghi. Così durante la prova del migliore della settimana, ...

Stefano De Martino rimprovera FRANCESCA CIPRIANI e lei si ribella : L’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani se la prende con De Martino Poco fa è andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta a far molto parlare i numerosi telespettatori è stata senza ombra di dubbio la showgirl Francesca Cipriani. Cosa è successo? L’intero gruppo di naufraghi, nella notte, l’ha affrontata, chiedendole la cortesia di darsi maggiormente da fare per il bene di tutti. Tuttavia ...