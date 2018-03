FRANCESCA CIPRIANI Incontro con Valeria Marini | la showgirl sorpresa e senza parole

Valeria Marini - lite con FRANCESCA Cipriani?/ Tuffo senza salvagente dall'elicottero (Isola dei Famosi 2018) : Valeria Marini sbarca all'Isola dei Famosi 2018 con un obbiettivo speciale: portare scompiglio romantico fra tutti i naufraghi presenti alle Honduras. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:43:00 GMT)

FRANCESCA Cipriani/ Lite con Stefano De Martino : si scaglia contro l'inviato dopo... (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani entra nel mirino del gruppo di concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018: solo Jonathan Kashanian sembra difenderla. Entrerà in nomination?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:25:00 GMT)

Giovanni Cottone/ Chi è l'ex di FRANCESCA CIPRIANI : la complessa storia con l'imprenditore : Il noto ex di Francesca Cipriani, di cui si è parlato anche all'Isola dei Famosi, è l'imprenditore Giovanni Cottone. Ecco i dettagli della loro relazione(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:10:00 GMT)

“Non ne posso più”. FRANCESCA CIPRIANI - una furia contro Stefano. Sull’Isola in onda uno scontro trash tra l’ex pupa ed il ballerino. Volano accuse e parole grosse : Si infiamma l’atmosfera Sull’Isola dei Famosi. Protagonista ancora lei, forse la più discussa naufraga di questa edizione: l’ex pupa Francesca Cipriani. La bionda maggiorata se l’è presa ancora una volta con Stefano De Martino che, nelle settimane scorse, le aveva dato senza troppo parafrasare della gallina. A far scattare la Cipriani è stata la prova per il mejor e il peor. Prova per il quale Stefano De Martino l’ha decretata come ...

Isola - Valeria Marini nuova concorrente. Provvedimenti in vista per FRANCESCA Cipriani : La nona puntata dell' Isola dei Famosi in onda questa sera su Canale 5 p romette scintille. Se la questione Canna - gate sembra archiviata dopo la sfuriata di Alessia Marcuzzi a Eva Henger, ci sono ...

Simone Barbato e FRANCESCA CIPRIANI sempre più vicini - il gesto di Franco Terlizzi : Simone Barbato e Francesca Cipriani sono sempre più vicini: anche su Leggo gli ultimi aggiornamenti sulla relazione che sta incuriosendo i 'naufraghi' e gli spettatori de L'Isola dei Famosi . Per la ...

Isola dei famosi - tutto truccato in diretta. Stefano De Martino e FRANCESCA CIPRIANI - il video che la smaschera : Un velenoso retroscena dalla spiaggia dell' Isola dei famosi . Durante la prova settimanale, Francesca Cipriani sarebbe stata colta in fallo dall'inviato Stefano Di Martino , che avrebbe notato un ...

SIMONE BARBATO/ Una penna nera lo avvicina a FRANCESCA CIPRIANI : ma è troppo tardi? (Isola dei famosi 2018) : SIMONE BARBATO durante un momento di relax sull’Isola racconta a Francesca Cipriani del proprio orgoglioso passato di alpino e di un sogno nel cassetto che spera di realizzare.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Alessia Mancini/ Video - FRANCESCA CIPRIANI è la sua nuova rivale? (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018: mentre l'ex velina sembra non gradire alcuni aspetti di Francesca Cipriani, Rosa Perrotta analizza il carattere della rivale. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:10:00 GMT)

