Forza Nuova paragona il Gay Pride di Pompei all' eruzione del Vesuvio

Shock a Desio. Militante di Forza Nuova a consigliere : spero vi stupri nigeriano : La frase apparsa sulla sua pagina social dopo l'ultima riunione del consiglio comunale nella quale è stata approvata una mozione di centrosinistra e 5 Stelle che prevede il divieto di utilizzo di spazi pubblici a chi non sottoscrive una dichiarazione di condivisione dei valori democratici e antifascisti della Costituzione

Forza Nuova minaccia il Gay Pride a Pompei : "È come l'eruzione del Vesuvio - li prenderemo a calci" : Il Gay Pride a Pompei? Per Forza Nuova una sorta di apocalisse del terzo millennio. Una specie di catastrofe da impedire a tutti i costi, cominciano sin d'ora a insultare i rappresentanti dell'Arcigay che intanto vanno avanti nell'organizzazione. Il 30 giugno, quando la città in cui da secoli convivono sacro e profano - il Santuario della Beata Vergine del Rosario e le vestigia del passato pagano nel sito archeologico patrimonio ...

Presidio antifascista contro Forza Nuova : ANSA, - MILANO, 17 MAR - Un gruppo di militanti antifascisti si è riunito davanti alla sede del Municipio 5 di via Tibaldi, a Milano, dove il leader di Forza Nuova Roberto Fiore sta tenendo nel primo ...

Desio - blitz di Forza Nuova in Comune : militanti irrompono in aula mentre si discute il provvedimento antifascista : Applausi di scherno e insulti mentre si vota la mozione che impegna la giunta a "non concedere spazi, patrocini e contributi a chi non rispetta i valori della...

Milano - Forza Nuova entra per la prima volta in istituzioni comunali - : Roberta Perrone, ex capogruppo della Lega Nord nel Consiglio del Municipio 5, ha aderito al movimento di estrema destra: "È una realtà che si sposa con i miei ideali". Anpi: "Grave, città è medaglia d'...

Regione - Forza Italia denuncia : 'Ecco la nuova auto blu di De Luca - costa 1.200 euro al mese' : Non solo privilegi e inaccettabili aumenti dei costi della politica - rimarca l'esponente di Forza Italia - a firmare il passaggio dalla Passat alla prestigiosa Audi A 4 è lo stesso dirigente ...

Milano - Forza Nuova conquista un posto in Municipio 5. Anpi : "Oltraggio alla città" : Roberta Perrone, eletta con la Lega cambia casacca. Presentazione con il leader dell'ultradestra Roberto Fiore. L'associazione dei partigiani: "Vietate il suo...

Città blindata - tensione per i gazebo di Forza Nuova. Il centro sociale : ''Neghiamo con i nostri corpi ogni spazio ai fascisti' : TRENTO - Giornata blindata in via San Pietro per due iniziative di estrema destra. La prima promossa dall' associazione femminile Evita Peron , legata a Forza Nuova , che questa mattina con un gazebo ...

Salvini : "Cambieremo l'Italia e daremo nuova Forza a tutti i popoli europei" : "Il modo migliore per festeggiare il compleanno è la nascita di un gruppo che si propone non solo di cambiare l'Italia ma si propone di dare nuova forza nuova libertà a tutti i popoli europei". Così ...

Lorenzo Crespi e Forza Nuova : 'Sarò il nuovo segretario a Messina' : Lorenzo Crespi candidato con Forza Nuova? Dopo gli ultimi post sui social in cui l'attore denuncia le sue precarie condizioni di salute, questa mattina si è parlato anche di questo. Ad un sito locale ...

Anpi : "Soddisfatti dall'irrilevanza di Forza Nuova e CasaPound" : "Mi preme sottolineare, con immensa soddisfazione, man mano che i risultati elettorali si fanno più certi, l'irrilevanza di Forza Nuova e CasaPound. L'Italia ha rivolto un sonoro NO a chi fa della prepotenza, della violenza e dell'inciviltà fascista il fondamento del proprio esistere e agire". Lo ha dichiarato Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi. "Con i numeri ottenuti, questi partiti sono destinati a sciogliersi ...