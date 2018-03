ForumAutoMotive - Domenicali | Lamborghini verso l' ibrido

quattroruote

(Di martedì 20 marzo 2018) Il tocco femminile alla guida di unazienda Automotive, uno scambio di opinioni con Stefanoe levoluzione delle mobilità. Questi i tre talk-show, improntati con unotticail futuro, affrontanti durante il nuovo appuntamento con #. Nel corso dellevento, organizzato a Milano da Pierluigi Bonora, numerosi professionisti e professioniste del settore hanno avuto modo di confrontarsi ed esporre la propria visione su alcuni delicati temi che caratterizzano il settore automobilistico.Il ruolo della donna manager. A dare il via allincontro, una tavola rotonda tutta al femminile, per dimostrare attraesperienze personali il ruolo, sempre più importante, che numerose donne svolgono allinterno di prestigiose aziende. Percorsi diversi, accomunati da un denominatore comune: nessuna alibi data dal fatto di essere donne e lavoro inteso come stile di vita, alimentato ...