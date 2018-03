Formula E Tutte le strade portano a Roma | Asfaltati i sampietrini dell' EUR

Formula 1 2018 in tv : tutte le gare su TV8 : ... che racconta la carriera dell'inglese Hamilton, quattro volte campione del mondo di Formula 1 , nel 2008 con la McLaren, nel 2014, 2015 e 2017 con la Mercedes, . In chiaro su TV8 sarà così possibile ...

Formula 1 - Ecco tutte le novità di Sky Sport F1 per il 2018 : Per il triennio 2018-2020, la Formula 1 in Italia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky che ha svelato tutte le novità in cantiere per i propri abbonati.17 GP su 21 in diretta esclusiva. I primi 13 Gran Premi della stagione 2018 saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport F1. I telespettatori che non hanno un abbonamento alla pay-tv, continueranno a poter assistere allo spettacolo della Formula 1 in differita di qualche ora, in ...

Formula 1 - test Barcellona : tutte le immagini della seconda giornata : Le immagini da Montmeló nella seconda giornata di collaudi pre Mondiale. Temperature basse, ghiaccio, cappelli e borse termiche postate anche dai team per testimoniare il grande freddo. L'esordio di ...

Formula 1 - la McLaren MCL33 presentata : qui tutte le foto : La livrea conserva l'arancio papaya, l'Halo è nero e non integrato con il colore dominante , come Ferrari o Williams, ad esempio, . E' la macchia con cui Alonso e Vandoorne cercheranno di riscattare ...

Formula 1 e MotoGP - ecco tutte le dirette esclusive su Sky Sport : SKY Sport MotoGPHD Anche per la MotoGP , per il quinto anno consecutivo, Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del Mondiale di tutte e tre le classi , MotoGP, Moto2 e Moto3, . Per quest'anno, i ...

Coppa Italia - al vaglio la nuova Formula : tutte le novità : L’attuale formula della Coppa Italia non convince affatto. Le gare giocate in casa dalle big con stadi spesso vuoti e la semifinale andata e ritorno a differenza degli altri turni lasciano a dir poco perplessi. Si sta dunque studiando una nuova formula che possa garantire pubblico e spettacolo facendo contenti un po’ tutti. La Lega di Serie A sta dunque vagliando alcune modifiche da apportare per cambiare in maniera migliorativa la ...

Tutte le vittorie più sorprendenti della storia della Formula 1 - Formula 1 - : Domenica 18 Febbraio 2018, Lo sport è bello perché è vario, lo sport è bello perché è imprevedibile. Prendendo spunto dalla vittoria a sorpresa di Ester Ledecka nel Super G alle Olimpiadi invernali in Corea, in questo post vengono ricordate Tutte le vittorie più ...

Formula 1 - su i motori : tutte le accensioni dei propulsori per la nuova stagione : A partire da quello della Mercedes , tea,m campione del mondo che ha anticipato tutti con il rito del Fire Up. Poi è stata la volta della Ferrari , arrivando fino a Renault , che fornisce il motore ...

Formula Uno : tutte le novità per il 2018 : I cambiamenti della passata stagione hanno visto monoposto più larghe e veloci. Quest'anno le modifiche - che saranno relativamente poche, ma non di scarsa importanza - interessano aerodinamica, sicurezza e motori. Regolamento tecnico: T-wing e pinne sul cofano motore fuori legge. Obbligatoria la protezione dell'abitacolo #halo. Proibiti i sistemi meccanici sospensioni che possono alterare l'efficienza aerodinamica durante un giro. Regolamento ...

Formula 1 - cosa guidano e con che numero : tutte le coppie di piloti del Mondiale 2018 : L'ingaggio di Sergey Sirotkin allaWilliams (16 gennaio) ha delineato la "griglia di partenza" per il prossimo Mondiale di F1. Nessuna sostituzione per Ferrari e Mercedes , con la scuderia tedesca a ...

Formula 1 - dal nuovo logo alla Alfa Romeo : tutte le novità del Mondiale 2018 : La Formula 1 cambia e continua a cambiare, nella forma come nella sostanza. L'avvento di Liberty Media è coinciso con ciò che un anno fa è stata definita la rivoluzione nel regolamento e quest'anno ...