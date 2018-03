Flashback 25th Anniversary ha una data di lancio su Nintendo Switch

eurogamer

(Di martedì 20 marzo 2018) Microids ha da poco annunciato lad'uscita disu, che sarà disponibile per la consolea partire dal 7 giugno 2018. Lo studio ha presentato inoltre una collector's edition esclusiva per le regioni Europa e Australia che potrà essere acquistata a 39,99€ su Amazon.Come riportaEverything, la collector's include un case metallico in stile cartuccia retro, una card metallica numerata, un libretto di istruzioni anch'esso in stile retro di ben 24 pagine e la soundtrack digitale rimasterizzata dal capitolo originale. Gli utentipotranno scegliere se giocare con la grafica del 1993 o se godere del "Modern Mode", che oltre a una grafica rinnovata offre la soundtrack e gli effetti sonori rimasterizzati e una funzione "Rewind" nuova di zecca.Insomma, manca davvero pochissimo all'uscita disulla console ...