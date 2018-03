Fiorentina | il Centro sportivo accanto al Franchi sarà intitolato a Davide Astori

Fiorentina : sarà centro sportivo 'Astori' : ANSA, - FIRENZE, 18 MAR - Il centro sportivo della Fiorentina verrà intitolato a Davide Astori. La cosa era nell'aria da giorni, la conferma è stata data a Torino dal presidente esecutivo del club ...

Fiorentina - Cognigni : “ecco il centro sportivo Davide Astori” : La Fiorentina continua il campionato dopo la morte di Davide Astori, importante annuncio da parte del presidente Mario Cognigni a Premium Sport: “Non si chiamerà più Campini, ma centro sportivo Davide Astori. Questa era la sua casa – ha spiegato Cognigni – il luogo in cui si recava molto spesso, anche con la sua famiglia, per trascorrere qualche ora di svago. Questa è la prima di tante iniziative per ricordare una persona ...

Fiorentina - Cognigni : 'Intitoleremo nostro centro sportivo a Davide Astori' : C'è stata una condivisione totale da parte del mondo dello sport e di chi ha avuto la fortuna di conoscere Davide e i suoi principi. Vogliamo dedicare ad Astori il nostro attuale centro sportivo, ...

Dabo alla Fiorentina / Calciomercato news - ufficiale : preso il 25enne centrocampista francese : Dabo alla Fiorentina, Calciomercato news: preso il 25enne centrocampista francese. La compagine toscana si è assicurata il calciatore ormai ex Saint Etienne(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:07:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative : valzer di centrocampisti - sorpresa Genoa - la Fiorentina cede - Inter e Napoli attive! : Calciomercato, tutte le trattative – Ultimi due giorni di mercato che serviranno ai club di Serie A per puntellare le rispettive rose. Sul piatto nelle ultime ore c’è un intreccio legato ai centrocampisti che potrebbe toccare diversi club. Parte tutto dalla Sampdoria che ha deciso di non rimpiazzare Praet e quindi di mollare la presa per Bessa che dunque potrebbe finire al Bologna, con il club emiliano che sta tentando in tutti i ...

Fiorentina - ecco l’innesto per Pioli : in arrivo un centrocampista - Sanchez saluta : La Fiorentina si appresta a modificare il proprio roster a centrocampo, come richiesto dal tecnico dei viola Pioli. Corvino è infatti ad un passo dall’acquistare il centrocampista Dabo del Saint-Etienne, calciatore seguito da tempo dal ds della Fiorentina. L’arrivo di un mediano però comporterà un addio che nelle scorse ore sembrava essere annunciato, vale a dire quello del colombiano Sanchez. In un primo momento sembrava esserci ...

Fiorentina - contatti in corso per un centrocampista polacco : Secondo quanto riporta Sky Sport , il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino è a lavoro per portare alla corte di Pioli il centrocampista polacco classe 1997 del Gornik Zabrze Szymon Zurkowski .

Lazio - piace un centrocampista in uscita dalla Fiorentina : Secondo la Gazzetta dello Sport uno degli obiettivi è Sebastian Cristoforo, fuori rosa alla Fiorentina.

Calciomercato Fiorentina - novità dalla Repubblica Ceca : il nome per il centrocampo : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’ottima prestazione nella gara di campionato contro l’Inter, l’intenzione per la squadra di Stefano Pioli è quella di recuperare posizioni in classifica già dalle prossime partite. La dirigenza viola pensa al mercato, secondo novità provenienti dall’estero nel mirino è finito Tomáš Soucek centrocampista ceco di proprietà dello Slavia Praga. La Fiorentina è pronta ...

Lazio-Fiorentina - scambio a centrocampo : Cataldi per... : Possibile scambio in vista tra Lazio e Fiorentina : stando a La Gazzetta dello Sport i biancocelesti sono interessati a Sebastian Cristoforo , che potrebbe arrivare in cambio di Danilo Cataldi (ora in prestito a Benevento) in viola.

Fiorentina - due nuovi nomi per il centrocampo : il prestito... : Niente Vincent Koziello per la Fiorentina . E neanche Federico Viviani , un discorso magari da riaprire a giugno. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport , i viola starebbero valutando, in caso di partenza di Carlos Sanchez , il prestito di Mirko Valdifiori del Torino e Luca Mazzitelli del Sassuolo .