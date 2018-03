Fifa 19 | novità | rumors e tutto quello che c’è da sapere!

Fifa 18 : cambia la FUT Champions Weekend League! Tutte le novità! : EA Sports ha annunciato nella tarda serata di ieri grosse novità per la FUT Champions Weekend League che entreranno in vigore a partire dal mese di febbraio. Sicuramente quella più importante riguarda le modalità di qualificazione: adesso la qualificazione alla Weekend League successiva si otterrà con il livello Argento 2, corrispondente ad 11 vittorie, e […] L'articolo Fifa 18: cambia la FUT Champions Weekend League! Tutte le novità! ...

PES 2019 sfida Fifa 19 : un nuovo motore di gioco e altre novità in arrivo : Sono trascorse poche settimane dall’uscita di PES 2018, il celebre videogioco dedicato al calcio prodotto da Konami, ma la febbre degli appassionati, che non vedono l’ora di consocere in anticipo le novità predisposte dall’azienda giapponese, è già altissima. PES 2019 dovrebbe presentare diversi cambiamenti rispetto all’edizione attualmente in uso dagli utenti. L’azienda ha intenzione di […] L'articolo PES ...