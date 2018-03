Fifa 18 | nuovo aggiornamento trasferimenti mercato

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento disponibile! (patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.11 per PC ed Xbox One e di Patch 1.10 per la versione PC La versione per PC ha un peso di circa 1.27 Gigabytes, quella per Xbox One di 1.62 Gigabytes Risolto finalmente il problema dei numeri di maglia su FUT! Ecco le […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile! (Patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) ...

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento disponibile! (patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.11 per PC ed Xbox One e di Patch 1.10 per la versione PC La versione per PC ha un peso di circa 1.27 Gigabytes, quella per Xbox One di 1.62 Gigabytes Risolto finalmente il problema dei numeri di maglia su FUT! Ecco le […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile! (Patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) ...

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC (patch 1.11) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.11 per tale piattaforma. Risolto finalmente il problema dei numeri di maglia su FUT! Ecco le note di rilascio in inglese La Patch verrà rilasciata anche su Xbox One e PS4 (in questo ultimo caso come Patch 1.10) nel corso della […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 : EA Sports ha rilasciato, come comunicato sul forum ufficiale, un nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC e questa mattina su Xbox One Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 su I Migliori di Fifa.

Fifa 18 Patch 1.10 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione Xbox One : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio La Patch verrà rilasciata su PS4 (in questo ultimo caso come Patch 1.09) nel corso […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Fifa 18 Patch 1.10 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 Title Update 6 per tale piattaforma. Al momento non sono state pubblicate ancora le note di rilascio e quindi non siamo in grado di dirvi quali siano le novità di questo aggiornamento. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe solo […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC su I ...

Fifa : Blatter pensa a nuovo ricorso : ANSA-AP, - ZURIGO, 2 FEB - ''Siccome sono emersi nuovi fatti, è tempo di rimettere in discussione la decisione del comitato etico della Fifa sulla mia squalifica di sei anni'': lo scrive sul suo ...

Fifa 18 Patch 1.08 PS4 : nuovo aggiornamento disponibile. Risolto il Kick Off Glitch : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Ricordiamo ancora una volta che il numero di versione della Patch è differente su Playstation 4 poiché uno dei precedenti aggiornamenti risolveva un bug presente solo su Xbox One e PC e […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.08 PS4: nuovo aggiornamento disponibile. Risolto il Kick ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione Xbox One : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Il peso della Patch è di 1580.6 Megabytes Queste le note di rilascio: Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto “Kick Off Glitch”: adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Queste le note di rilascio: Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto “Kick Off Glitch”: adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio d’inizio da centrocampo, la difesa sarà FINALMENTE più […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Queste le note di rilascio, al momento solo in lingua inglese. Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto “Kick Off Glitch”: adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio d’inizio da centrocampo, […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

PES 2019 sfida Fifa 19 : un nuovo motore di gioco e altre novità in arrivo : Sono trascorse poche settimane dall’uscita di PES 2018, il celebre videogioco dedicato al calcio prodotto da Konami, ma la febbre degli appassionati, che non vedono l’ora di consocere in anticipo le novità predisposte dall’azienda giapponese, è già altissima. PES 2019 dovrebbe presentare diversi cambiamenti rispetto all’edizione attualmente in uso dagli utenti. L’azienda ha intenzione di […] L'articolo PES ...