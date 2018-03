Festival dei diritti umani a Milano - cinque giorni per parlare della terra : “Una. Per tutti. Non per pochi” : La devastazione della terra provocata dalle azioni dell’uomo. Le conseguenze negative che riguardano già adesso milioni di persone e che rischiano di distruggere il nostro pianeta, “la casa di tutti noi”. Per sensibilizzare i cittadini e offrire diversi spunti di riflessione, fornendo strumenti capaci di leggere la realtà, da martedì 20 marzo a sabato 24 si svolgerà a Milano la terza edizione del Festival dei diritti umani dal titolo “Una. Per ...

Al Villaggio per la Terra il Festival Educazione alla Sostenibilità e gli Stati Generali dell’Ambiente dei Giovani : Un momento di grande festa, ma anche un’opportunità di confronto e di crescita per i Giovani sui temi della Sostenibilità ambientale e sociale: è il Festival Educazione alla Sostenibilità, che si terrà il 23 e il 24 aprile presso il Galoppatoio di Villa Borghese all’interno del Villaggio per la Terra 2018, la più grande manifestazione ambientale del Paese. Il Festival è organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ...

Festival dei DIRITTI UMANI - Una.Per tutti.Non per pochi. : LE IMPRESE ECCEZIONALI con Carlo Carraro , Direttore ICCG - International Centre for Climate Governance, e Paola Gianotti , cicloviaggiatrice e Guiness World Record per il giro del mondo in ...

