Ferrari | il motore è caldo | Mercedes da battere | ma occhio alle Red Bull

Formula Uno - ascoltate il primo 'vagito' del nuovo motore Ferrari : TORINO - Un'emozione scorre lungo il web. E sulla schiena di milioni di appassionati Ferraristi. Da Maranello ecco le prime 'parole' o il primo 'vagito' del nuovo motore Ferrari 2018. Il team della ...

Formula1 Ferrari - acceso il motore per la monoposto 2018 : A qualche giorno di distanza dalla Mercedes, che ha già fatto sentire il rombo del suo propulsore per la stagione 2018, anche la Ferrari alza la voce. Come riportato da Motosport, infatti, a Maranello ...

Formula 1 - il 'Fire Up' Ferrari : la Rossa ha acceso il motore 2018. ASCOLTA L'AUDIO : Uno dei riti sacri della F1 Come sempre quello della prima accensione resta un rito del mondo della F1 in cui per la prima volta in stagione la squadra si ritrova al completo per il gran momento. ...

Formula 1 - il 'Fire Up' Ferrari : la Rossa ha acceso il motore 2018 : Uno dei riti sacri della F1 Come sempre quello della prima accensione resta un rito del mondo della F1 in cui per la prima volta in stagione la squadra si ritrova al completo per il gran momento. ...

F1 - la Ferrari ha acceso il motore della nuova monoposto! Procedura perfetta a Maranello - parte la caccia al Mondiale : La Ferrari ha acceso il motore della nuova monoposto che correrà il Mondiale 2018 di Formula Uno. La Procedura, uno dei momenti più delicati che chiude la lunga fase di progettazione e realizzazione, è uno dei più attesi dagli ingegneri: a Maranello tutto è andato per il meglio, il rombo del propulsore è fenomenale e ha dato tutte le risposte che ci si attendeva. Ora l’appuntamento è per il 22 febbraio quando si svolgerà la presentazione ...

Formula 1 – Indiscrezioni clamorose sul nuovo motore della Ferrari : si pensa in grande : grande attesa per l’inizio del campionato di Formula 1, si preannuncia grande spettacolo per la vittoria del titolo, si preannuncia un duello tra Mercedes e Ferrari, nel frattempo arrivano Indiscrezioni clamorose. Poche settimane fa il team di Brackley aveva reso noto che il motore della W09 avrebbe toccato i mille cavalli, un risultato strabiliante che la Ferrari potrebbe eguagliare. A svelarlo è il giornalista Leo Turrini all’interno del ...