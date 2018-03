ilfattoquotidiano

: Due padri indegni nel giorno che dovrebbe festeggiarli ... da Siracusa a Napoli ancora violenza, follia e tanta rab… - Manilanazzaro : Due padri indegni nel giorno che dovrebbe festeggiarli ... da Siracusa a Napoli ancora violenza, follia e tanta rab… - Bepy83 : RT @Manilanazzaro: Due padri indegni nel giorno che dovrebbe festeggiarli ... da Siracusa a Napoli ancora violenza, follia e tanta rabbia..… - Cascavel47 : Femminicidio Siracusa, Laura Petrolito non è morta per caso -

(Di martedì 20 marzo 2018) Il 18 marzo Paolo Cugno ha sferrato sei coltellate alla mogliee poi l’ha gettata in un pozzo artesiano. Secondo il blog “In quanto donna” sarebbe la diciassettesima donna uccisa nel 2018. E ieri si è aggiunta anche Immacolata Villani, assassinata dal suo ex marito Pasquale Vitiello a Terzigno, che stamani si è tolto la vita. Quello di(come quello di Immacolata) è unma i cronisti descrivono ancora il crimine come frutto di un raptus, adoperando le stesse parole con cui l’assassino ha giustificato il suo gesto: “E’ stato un raptus di gelosia“. Gli inquirenti invece parlano (così riportano alcune testate) di “classico delitto d’impeto” (vedi delitto passionale), di “rapporto travagliato segnato da frequenti litigi”, di “tasso di gelosia elevato”, di “violenza progressiva e ...