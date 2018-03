Felicità | oggi la giornata internazionale con il ' lancio' del festival della creatività

Oggi è la Giornata internazionale della Felicità : cinque consigli da ricordare - : STARE DIRITTE Questo potrebbe sembrare un trucco per far felici mamme e nonne, ma anche in questo caso è tutto dettato dalla scienza. Come ha spiegato lo psicologo Joseph Cilona a Bustle , mantenere ...

Oggi è la giornata della Felicità e la buona notizia è che si può imparare a essere felici : Ma ora la scienza ci dà una spiegazione razionale dei motivi per cui siamo più o meno felici , e delle strategie che possiamo mettere in atto per evitare di autosabotarci. Per esempio, smettere di ...

La Felicità è un sistema complesso/ Su Rai 3 il film : Giuseppe Zanasi alla regia (oggi - 16 febbraio 2018) : La felicità è un sistema complesso, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 16 febbraio 2018. Nel cast: Valerio Mastandrea e Giuseppe Battiston, alla regia Gianni Zanasi. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:05:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - venerdì 16 febbraio : La Felicità è un sistema complesso : Candidato a due David di Donatello, arriva in prima tv sulla Rai La felicità è un sistema complesso, film consigliato per la serata di venerdì 16 febbraio. La commedia, del 2015, è interpretata da Valerio Mastandrea, nei panni di un intermediario un pò particolare: il suo lavoro consiste infatti nel convincere imprenditori e giovani ereditieri di complessi industriali a vendere ad altri per evitare il fallimento. film consigliato: La felicità è ...

Mister Felicità/ Oggi in tv su Rai 1 : info streaming del film con Alessandro Siani (13 gennaio 2018) : Mister felicità, il film in onda su Rai 1 Oggi, sabato 13 gennaio 2018. Nel cast: Alessandro Siani che diretto anche la regia, Diego Abatantuono e Carla Signoris. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 20:30:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - sabato 13 gennaio : Mister Felicità : Buongiorno e buon sabato a tutti! Avete bisogno di un aiutino sulla scelta del film da vedere questa sera? Cosa ne dite di una simpatica commedia italiana diretta ed interpretata da un napoletano doc? Il film consigliato di oggi, 13 gennaio 2018, è Mister Felicità, di (e con) Alessandro Siani. Ecco tutti i dettagli della pellicola suggerita per la serata! film da vedere: Mister Felicità Il film proposto per voi dalla redazione è Mister Felicità, ...