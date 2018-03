Fedez e Chiara Ferragni genitori | la prima foto del piccolo Leone

Chiara Ferragni e Fedez - la prima foto con Leone Lucia su Instagram : boom di like : E la prima foto è arrivata. Chiara Ferragni e Fedez - neogenitori del piccolo Leone Lucia , nato ieri a Los Angeles - hanno tenuto per un po' sulle spine i fan. Nessun post live della...

CHIARA FERRAGNI E Fedez GENITORI/ È nato Leone e il web nota : "È il Giorno Internazionale del Raviolo!" : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ sono diventati GENITORI : nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone , venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:13:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez genitori/ È nato (pretermine) il figlio Leone : si attende la prima Instagram Story... : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori : nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone , venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:06:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez : dalla gravidanza social alla nascita di Leone : Con i suoi 12 milioni di follower e 10 milioni di fatturato l'anno Chiara è la social influencer più importante al mondo e Fedez , in pausa paternità, non è da meno. La gravidanza della Ferragni è stata seguita passo a passo da fan e ammiratori dall'annuncio ufficiale avvenuto a ottobre quando Chiara era già di ...

Fedez e Chiara Ferragni : è nato il figlio Leone : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori! [arc id=”e2e72fbc-bf50-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, riporta Vanity Fair, è nato Leone Lucia. A post shared by Chiara Ferragni (@ Chiara Ferragni ) on Mar 16, 2018 at 9:48am PDT Il piccolo è venuto alla luce al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, lo stesso ospedale dove Beyoncé ha partorito i gemelli Rumi e Sir. Fedez e Chiara Ferragni ...

Fedez e Chiara Ferragni genitori in anticipo : è nato Leone : Chiara Ferragni e Fedez danno il benvenuto al piccolo Leone È nato Leone Lucia Ferragni . Questo è il nome del profilo ufficiale Instagram del primogenito di Fedez e Chiara Ferragni , venuto alla luce la scorsa notte a Los Angeles. A darne l’annuncio il settimanale Vanity Fair cui ha rivelato ulteriori particolari circa il parto programmato della fashion blogger. Questo è avvenuto, sempre come fa sapere il medesimo magazine, al Cedars-Sinai ...

È nato il figlio di Fedez e Chiara Ferragni - Leone Lucia : il parto a Los Angeles in anticipo di 3 settimane : È nato Leone Lucia, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni! Come rivelano Vanity Fair e Dagospia, la coppia formata dalla influencer e dal rapper può finalmente accogliere il piccolo Leone. Le voci sul parto hanno iniziato a farsi strada nella mattinata di martedì 20 marzo, quando i fan e i followers più accaniti della coppia hanno notato che da più di 24 ore i due non postavano fotografie o stories su Instagram, come sono soliti fare ogni ...