Federica Panicucci fa una rivelazione su Anna Tatangelo e D’Alessio

Federica Panicucci in lacrime a Mattino 5/ Video - l'incontro tra Rosa Perrotta e il padre la commuove : Federica Panicucci si scioglie in lacrime a Mattino 5 dopo il Video che riproponeva l'incontro di Rosa Perrotta e suo padre all'Isola dei Famosi. Cosa le è successo?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:02:00 GMT)

'Domenica In' fra Antonella Clerici e Mara Venier. Federica Panicucci in ribasso dopo il fuorionda : MILANO - Cominciano i movimenti televisivi per la prossima stagione. Primo 'problema' in casa Rai con ' Domenica In ', condotto quest'anno dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Gli ascolti non ...

'Domenica In' fra Antonella Clerici e Mara Venier. Federica Panicucci 'in ribasso' dopo il fuorionda : MILANO - Cominciano i movimenti televisivi per la prossima stagione. Primo 'problema' in casa Rai con ' Domenica In ', condotto quest'anno dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Gli ascolti non ...

Federica Panicucci - si mette male : brutte voci da Mediaset - la sua carriera... : Negli ultimi tempi Federica Panicucci , 50, sarebbe particolarmente nervosa. Lo assicura Alberto Dandolo su Oggi . Dopo il fuorionda di Striscia la notizia in cui è apparsa una tiranna che insultava ...

“Ah - se è cambiata!”. Federica Panicucci oggi così - ieri… Ricordate com’era? Le foto di qualche tempo fa sono ‘rivelatrici’ : il sorriso travolgente sì - ma l’aspetto della regina di Mattino 5 non è sempre stato esattamente questo… : Federica Panicucci, padrona di casa a Mattino 5, è finita di recente al centro delle polemiche per via di un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia. Fuori onda pesantissimo in cui la conduttrice si scaglia contro Francesco Vecchi, il collega di Mattino 5 che, nell’introdurre un servizio sulle contestazioni a Giorgia Meloni ha superato i tempi previsti, scatenando l’ira della Panicucci. Che, da dietro le quinte, pensando ...

Federica Panicucci "tradita" a Mattino 5/ L'easter egg che non si aspettava prima dell'intervista a Silvio... : Federica Panicucci "tradita" a Mattino 5 con un servizio su Silvio Berlusconi in cui compare anche Barbara D'Urso. L'easter egg che non si aspettava prima dell'intervista, cosa succederà?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:28:00 GMT)

Tiberio Timperi/ Frecciata in diretta a Federica Panicucci - "Non vogliamo essere rimandati" (Domenica In) : Tiberio Timperi apre le porte di casa a Benedetta Parodi e Domenica In: i segreti del suo successo in tv, fra frecciate alla collega Federica Panicucci alla recente condanna. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 02:57:00 GMT)

I Telegatti tornano in tv?/ Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione : l'indiscrezione : I Telegatti tornano in tv? Il portale Buzz Music lancia l'indiscrezione! Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione della nuova edizione del noto show?(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 19:10:00 GMT)

Gerry Scotti e Federica Panicucci insieme per il ritorno dei Telegatti? : Federica Panicucci in prima serata con Gerry Scotti per I Telegatti A settembre, in prima serata su Canale 5, dopo 10 anni di assenza, potrebbero tornare I Telegatti. Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, chiamato da tutti semplicemente la serata de I Telegatti, è un concorso ideato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni nel 1971, e sbarcato su Canale 5 nel 1984. La sua ultima edizione risale al 2008 quando a condurre furono Pippo Baudo ...

Federica Panicucci vs Francesco Vecchi/ Rivalità tv : dalle sorelle Parodi a Francesca Fialdini e Marco Liorni : Rivalità in tv: Federica Panicucci - Francesco Vecchi, Francesca Fialdini - Marco Liorni e tutte le altre Rivalità televisive raccolte dal settimanale Chi. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Pagelle TV della Settimana (19-25/02/2018). Promossi Montalbano e Marinelli. Bocciati Federica Panicucci e Franco Di Mare : Francesco Vecchi e Federica Panicucci Promossi 10 a Il Commissario Montalbano. A 19 anni dalla prima messa in onda, il personaggio più celebre nato dalla penna di Andrea Camilleri non solo non smette di appassionare ma convoglia persino nuovi “adepti”. E’ uno dei successi più importanti della storia della televisione. 8 a Luca Marinelli. Lanciatissimo al cinema, il giovane romano supera anche il battesimo televisivo nei panni ...

“Fuori da Mattino 5”. Il risultato dopo il polverone alzato da Federica Panicucci. Francesco Vecchi (insultato davanti a tutti) dice la sua e soprattutto parla del suo futuro in tv. Pubblico tutto dalla sua parte : La vicenda del fuori onda di Federica Panicucci ha creato un vero scompiglio. La conduttrice durante Mattino 5 si è lasciata andare a delle intemperanze fuori dalle righe nei riguardi del collega Francesco Vecchi, reo di essersi dilungato un po’ troppo nel corso del suo spazio. La moglie di Fragetta dopo la figuraccia nazionale ha cercato in tutti i modi di scusarsi e in diretta tv ha detto quanto era dispiaciuta per l’accaduto, ...

'Scusa se interrompo...' a Mattino 5 Francesco Vecchi si vendica di Federica Panicucci così : FUNWEEK - Sembra che ancora non si sia conclusa la polemica sorta a Mattino Cinque dopo la frase tagliente pronunciata da Federica Panicucci nei confronti del collega Francesco Vecchi. Dopo tutto ...

Mattino 5 : Federica Panicucci fa commuovere Samantha De Grenet : Samantha De Grenet commossa a Mattino Cinque da Federica Panicucci È bastato un filmato per far commuovere Samantha De Grenet a Mattino 5. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è lasciata andare alle emozioni nel salotto mattutino di Federica Panicucci. Samantha De Grenet è stata al centro dell’ultimo segmento di Mattino Cinque oggi. La conduttrice ha rivissuto la sua storia d’amore con Luca Barbato, padre di Brando, ...