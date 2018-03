Fca | Marchionne | ' Non venderemo mai il marchio Fiat Coreani interessati a tutto ma mai

Fca : Boccia - ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria come Fca. Sarebbe un bel segnale”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di ‘Mezz’ora in piu” su Raitre, rispondendo alla domanda di un operaio di Pomigliano d’Arco. L'articolo Fca: Boccia, ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria sembra essere il primo su Meteo Web.

Fca - Regione Piemonte e Comune chiedono incontro a Marchionne : Torino , askanews, - Una richiesta di incontro all'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne verrà avanzata con una lettera ufficiale dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. È quanto ...

Fca - rischio esuberi a Torino. Chiamparino e Appendino scrivono a Marchionne - sindacati : “No investimenti e ammortizzatori esauriti” : Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e la sindaca di Torino Chiara Appendino incontrano i sindacati metalmeccanici per esaminare la situazione degli stabilimenti piemontesi di Fca. In piazza Castello. davanti alla Regione, è stato organizzato un presidio dei lavoratori. “Si tratta di un’occasione utile di confronto, a fronte di un’incertezza che permane inalterata anche dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato ...

Gruppo Fca - Marchionne : "Non venderò mai la Magneti Marelli" : Sergio Marchionne indica un percorso ben preciso per la Magneti Marelli. Al termine della riunione dell'associazione dei produttori automobilistici europei (Acea), l'amministratore delegato del Gruppo FCA è stato categorico: "Magneti Marelli non la venderò mai". Esempio Ferrari per la Borsa. Per la società di componentistica si profila dunque una strada simile a quella intrapresa dalla Ferrari in occasione della quotazione in ...

Fca : Marchionne non chiude ai cinesi - ma prima il piano : Marchionne invita a essere cauti e a evitare gli allarmismi sulla minaccia del presidente degli Usa Donald Trump di introdurre dazi sulle auto, ma azzarda una stima sui possibili effetti che un ...

Marchionne - Fca diminuirà dipendenza da diesel. Su dazi Trump : State calmi - alla fine vincerebbe Trump : ... l'alert sul protezionismo lanciato in tutto il mondo dopo la decisione di Donald Trump di imporre dazi doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Alert che ha convinto lo stesso ...

Fca - Marchionne : "Non venderà mai la Magneti Marelli" : 'Ci deve essere il riconoscimento del fatto che una parte dell'amministrazione Trump vede questo come un problema dell'economia americana e sta cercando di raddrizzare delle posizioni che sono andate ...

Fca - Marchionne : Magneti Marelli mai in vendita - scorporo in 2019 : Ginevra, 7 mar. , askanews, Fiat Chrysler non intende vendere la Magneti Marelli e punta a uno spin-off dal gruppo dall'inizio del 2019. 'Credo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Sergio ...

Fca - Marchionne : per Magneti Marelli possibile un partner : Ginevra, 7 mar. , askanews, Fiat Chrysler potrebbe guardare a un partner industriale per la Magneti Marelli, ma 'deve avere un significato'. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Sergio ...

Fca - Marchionne rilancia : a giugno il mini Suv targato Pomigliano : Nuovi investimenti in arrivo a Pomigliano d'Arco da parte di Fca-Fiat Chrysler Automobiles, dopo gli oltre 800 milioni di euro messi sul piatto nel 2010-2011 per la produzione della Panda. Ad ...

Fca - Marchionne : 'Diminuiremo dipendenza da diesel. Novità sull'elettrico a giugno' : GINEVRA - 'Visto che c'è lo scandalo dieselgate, le vendite diminuiscono in Europa. I costi saranno troppo alto per mantenere questa produzione. Diminuiremo la dipendenza da questo...

Fca - Marchionne : 'Jeep sarà più grande brand del gruppo. Possibile un nuovo modello a Pomigliano' : GINEVRA - 'La strategia per Jeep è chiara. Abbiamo cercato di svilupparlo in modo globale, abbiamo la conferma che diventerà il più grande brand del gruppo. È un...

Fca allunga in Borsa - +5% - dopo parole di Marchionne al salone di Ginevra : MILANO - Fca in allungo a piazza Affari. non appena l'ad del gruppo, Sergio Marchionne ha iniziato a parlare dal salone dell' auto di Ginevra, i titoli hanno allungato il passo a Piazza...