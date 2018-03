Fb | bufera Cambridge Analytica Il capo security verso l' addio Titolo in calo del 6 | 8% a

Facebook nella bufera : si dimette il capo della sicurezza. Crolla il titolo - perquisita Cambridge Analytica : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook . Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

bufera su Facebook - a picco in Borsa per scandalo Cambridge Analytica | : Quotazione crolla a Wall Street dopo le rivelazioni di Guardian e Nyt sui dati di 50 milioni di utenti americani del social che sarebbero stati utilizzati in modo improrio dalla società britannica di ...