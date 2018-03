Fano | Marina Militare | concluse le operazioni | distrutto l’ordigno esplosivo VIDEO

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Ieri mattina alle ore 11 i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) dellahanno concluso lesubacquee distruggendo il pericolo ordignorinvenuto sulla spiaggia dilo scorso 13 marzo. I Palombari dellaerano già intervenuti congiuntamente agli Artificieri dell’Esercito, su disposizione della Prefettura di Pesaro e Urbino, per movimentare e mettere in sicurezza il residuato bellico – una bomba d’aereo inglese MK6 da 500 libbre – dotata di un particolare dispositivo d’innesco a ritardo d’armamento di 144 ore che ne faceva un grave pericolo per il vicino ospedale di. Dopo una lunga, meticolosa ed estenuante attività notturnaera stato rimosso dal sito di rinvenimento e trasportato in mare aperto dal personale dellaa distanza di sicurezza da ...