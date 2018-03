False banconote da 100 euro | nei guai un giovane campano

Banconote False - allarme tra i negozianti di Gorizia : Dopo gli ultimi casi, smerciati 100 euro contraffatti in una profumeria del centro. Si cercano due uomini e una donna

Si presentano come normali clienti ma pagano con banconote False : Non solo furti in abitazioni private e continui allarmi truffe, in Bisiacaria arriva anche l'allarme banconote false. Alcuni episodi, infatti, sono stati segnalati dai commercianti attorno alle 18 del ...

Roma : centinaia di banconote False da 100 dollari - smascherati truffatori : Roma: fermati due truffatori, avevano 24 mazzette di banconote false da 100 dollari Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino, diretto da... L'articolo Roma: centinaia di banconote false da 100 dollari, smascherati truffatori su Roma Daily News.

Napoli - carabinieri sequestrano banconote False per 41 milioni. Arrestato un uomo : Novanta pacchi di banconote da 100 e 50 euro, per un valore complessivo di 41 milioni. I 100 euro falsi avevano 18 diversi numeri seriali, i 50 invece riportavano 12 seriali diversi. banconote risultate tutte false. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Torre del Greco (Napoli) in casa e nei terreni di un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. L’uomo è stato Arrestato con l’accusa di detenzione ...

Allarme a Genova per le banconote False : E' Allarme anche a Genova per la diffusione delle banconote da 20 euro false. La scorsa notte gli agenti delle volanti ne hanno sequestrato 5 tagli ad uno spacciatore di 23 anni fermato in ...