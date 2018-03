FACEBOOK | ZUCKERBERG PERDE 5 MILIARDI Cambridge Analytica | crollo in Borsa | caos Big

FACEBOOK - lascia capo della sicurezza. Pressing su Zuckerberg delle autorità Ue - Usa e inglesi : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook . Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

FACEBOOK - si dimette il capo della sicurezza. Crolla il titolo - pressing su Zuckerberg : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook . Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

Cambridge Analytica affossa FACEBOOK . Deputati Usa e Gb : «Zuckerberg parli» : Il colosso social in grande sofferenza dopo l’inchiesta giornalistica sull’acquisizione illegale di dati di 50 milioni di utenti del social network. Per il titolo è la perggior giornata dal 2012

Cambridge Analytica affossa FACEBOOK Deputati Usa e Gb : 'Zuckerberg parli' : Wall Street - Facebook apre in calo del 5,20% all'apertura di Wall Street con lo scandalo di Cambridge Analytica e le pressioni delle autorità americane e inglesi su Mark Zuckerberg. La bufera sul più ...

Zuckerberg vende quote di FACEBOOK per 500 milioni di dollari : 'Queste vendite sono l'ultimo tassello di un processo che Mark ha cominciato lo scorso settembre per finanziare il lavoro della Chan Zuckerberg Initiative nel campo della scienza, dell'istruzione e ...