Facebook | pressing autorità Ue | Usa e inglesi | «Zuckerberg venga a spiegare» A picco i

ilsole24ore

: Facebook, si dimette il capo della sicurezza. Crolla il titolo, pressing su Zuckerberg - sole24ore : Facebook, si dimette il capo della sicurezza. Crolla il titolo, pressing su Zuckerberg - alex_pirovano : #CambridgeAnalytica, @Facebook nella bufera: giù il titolo. Pressing dell'Europa | @Cor_Com - zazoomblog : Facebook pressing autorità Ue Usa e inglesi: «Zuckerberg venga a spiegare». Titolo ancora giù - #Facebook… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito. Il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos ha annunciato le dimissioni. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento e anche oggi è in forte calo dopo che leUsa e britanniche chiedono audizioni di...