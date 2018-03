Facebook nella bufera | si dimette il capo della sicurezza Crolla il titolo | perquisita

Facebook nella bufera : si dimette il capo della sicurezza. Perquisizioni nel Regno Unito : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

Facebook nella bufera - voci sulle dimissioni del capo della sicurezza Alex Stamos. Ma lui smentisce : "Ho solo cambiato ruolo", dice Stamos via Twitter, dopo le indiscrezioni di stampa sulla sua imminente uscita per il caso di Cambridge Analytica, la societa' di analisi e marketing che ha raccolto i dati personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook per influenzare le presidenziali Usa del 2016, il referendum sulla Brexit e altre campagne elettorali

M5s - la neoeletta senatrice Marinella Pacifico segnalata ai probiviri per suoi post su Facebook : La neoeletta senatrice M5s Marinella Pacifico, a quanto apprende l’agenzia Ansa da fonti del M5S, è stata segnalata ai probiviri per alcune sue dichiarazioni pubblicate nei mesi scorsi sui social network e riprese sabato 10 marzo dal Fatto Quotidiano. Tra le dichiarazioni finite sotto accusa di Pacifico, eletta a Latina per il Senato, ci sono alcuni post su Facebook no vax (“non abbiamo bisogno di vaccini ma di uno stile di vita ...

FRANCESCO E ANTONELLA - C'È POSTA PER TE/ Il profilo Facebook dei due ragazzi svela che l'amore ha trionfato? : C'è POSTA per te, FRANCESCO chiude scusa alla fidanzata ANTONELLA e a tutta la sua famiglia per i suoi molteplici tradimenti. La madre furiosa: "Abbiamo vissuto un inferno"(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Facebook e Alphabet - il predominio nella pubblicità online può diventare un boomerang : La componente dell'economia americana che è pubblicità-centrica è diventata sistematicamente importante e ha raggiunto un valore di mercato che è superiore a quello del settore bancario. Le imprese ...

"Costretti a vedere tonnellate di pornografia". Le confessioni di una moderatrice di Facebook : "Cosa ho visto di più? Principalmente pornografia, tonnellate di pornografia". Sarah Katz alla Bbc ha raccontato i suoi otto mesi di lavoro come moderatore di Facebook. "L'agenzia è stata molto diretta quando ci ha detto che tipo di contenuto avremmo visto, quindi non siamo stati lasciati al buio." Nel 2016, Sarah è stata una delle centinaia di moderatori umani che lavorano per ...

Facebook cambia l’algoritmo : ecco cosa vedremo da ora in poi nella bacheca : Facebook ha reso noto di avere cambiato il suo algoritmo radicalmente, scegliendo di dare priorità a determinati contenuti, o fonti, rispetto ad altre: in un post pubblicato da Mark Zuckerberg è stato spiegato che da ora in poi il social privilegerà i contenuti pubblicati da amici e parenti, facendo passare in secondo piano o diminuendo il numero dei post pubblicati dai siti di informazione, blog, e simili. “Vogliamo assicurarci che i ...

'A tu per tu con Fratelli d'Italia' : nella diretta Facebook si parla del programma elettorale del partito : ... ad ogni appuntamento e ogni volta in un luogo diverso, su un differente argomento: dalla politica cittadina a quella nazionale, su fatti di cronaca o di costume, sport e cultura. Giovedì 11 gennaio, ...