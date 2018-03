Facebook | Mark Zuckerberg sotto fuoco incrociato Cambridge Analytica | Casa Bianca e UE

Facebook - la commissione parlamentare britannica convoca Mark Zuckerberg : ...carpiti da Channel 4 che sembrano incastrarlo con altri manager - l'uso di 'trucchi sporchi' a favore dei propri clienti e contro gli avversari in campagne elettorali gestite in giro per il mondo. ...

Facebook - la commissione parlamentare britannica convoca Mark Zuckerberg : La chiamata al capo di Facebook. La commissione parlamentare britannica sulla Cultura, i Media e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un'audizione sullo scandalo relativo...

Mark Zuckerberg - caos Facebook Cambridge Analytica/ L’ad tace - si dimette Stamos : crolla l’impero social? : Facebook, Cambridge Analytica: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:30:00 GMT)

Che fine ha fatto Mark Zuckerberg? L'ad tace mentre su Facebook si abbatte la tempesta : Che fine ha fatto Mark Zuckerberg? Da oltre 48 ore l'amministratore delegato di Facebook tace di fronte allo scandalo più grande che ha coinvolto il suo impero, quel social network che, secondo le accuse, avrebbe ignorato o – ancora peggio – cercato di tenere all'oscuro gli utenti su un maxi furto di dati utilizzati a fini elettorali. Zuckerberg, sempre così attivo sul 'suo' social, si è barricato dietro un ...

Società 'spiava' utenti Facebook - pressing Usa-Gb su Mark Zuckerberg - : Washington e Londra vogliono risposte dal fondatore di Fb sul caso dei dati di 50 milioni di utenti americani del social che sarebbero stati usati impropriamente dalla Società britannica di analisi ...

I prodotti falsi su Amazon ci sono - come ci sono su Facebook e eBay. Il marcio si nasconde nei marketplace : Una inchiesta di SkyTg24 ha acceso i riflettori su un tema tanto delicato quanto d'attualità. La contraffazione, che produce enormi danni all'economia, è una piaga che si sta diffondendo a macchia d'olio su internet. Una piaga alimentata soprattutto da chi traffica e smercia prodotti contraffatti provenienti dai mercati orientali, ma anche ...

Facebook - Mark Zuckerberg annuncia il cambiamento : 'Vogliamo che il tempo sia ben speso' : 'C'è troppo sensazionalismo, disinformazione e polarizzazione nel mondo di oggi - aggiunge Zuckerberg - i social media consentono alle persone di diffondere informazioni più velocemente di quanto non ...

Facebook è malato di Fakenews? Ecco gli errori di Mark Zuckerberg : Era il 2010 quando Mark Zuckerberg, tronfio dei successi ottenuti grazie alla sua creatura Facebook, affermò: "L'era della privacy è finita", sottolineando il cambio d'opinione degli utenti sulla condivisione di dati e documenti personali sui social networks. E aggiunse: "Sei anni fa la maggioranza delle persone non voleva nessuna informazione su di loro sul web". Queste affermazioni sono sufficienti per comprendere quanto Facebook abbia ...

"Mark Zuckerberg ha perso 3 - 3 miliardi di dollari con il nuovo algoritmo di Facebook" : la stima di Forbes : L'ultima trasformazione della newsfeed di Facebook potrebbe rivoluzionare non soltanto il modo degli utenti di usufruire del social network, ma anche il conto in banca del suo fondatore, Mark Zuckerberg. Dal momento dell'annuncio, il patron avrebbe perso, secondo la stima di Forbes, ben 3,3 miliardi di dollari. La scelta di cambiare l'algoritmo, privilegiando i contenuti degli amici, sembra non essere piaciuta agli investitori: in poche ore il ...

Mark Zuckerberg annuncia il nuovo algoritmo di Facebook : "Più spazio ad amici e famiglia - meno alle news" : "Nel 2018 vogliamo assicurarci che il tempo che trascorriamo tutti su Facebook sia tempo ben speso". Così Mark Zuckerberg dal suo profilo personale introduce la presentazione dei cambiamenti radicali in cantiere per la creatura: un nuovo algoritmo per rimettere al centro le persone. Scorrendo sulle bacheche sarà facile imbattersi in post pubblicati dagli amici, mentre i post di "Business, brand e media", fa intendere Zuck, avranno ...