Facebook Live | in arrivo le dirette streaming dei giochi

Cambridge Analytica - crolla il titolo Facebook "Portammo le fake news ad un altro livello" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell'imbroglio. Secondo un ex dipendente di Cambridge Analytica, società che ha partecipato alle campagne di Trump e Brexit, sarebbero stati usati dati di Fb avuti in modo "inappropriato" per influenzare l'opinione degli elettori

Facebook lancia il live streaming per i videogiochi : Anche se l'ingresso del social fondato da Mark Zuckenberg nel mondo del live streaming di videogiochi è stato piuttosto tardivo, l'azienda ha lavorato molto per colmare il gap nei confronti dei ...

“Hey amico - sei in diretta Facebook”. Ma quello che capita dopo è assurdo. Un live come un altro - in mezzo alla strada a raccontare del più e del meno. Poi quello strano incontro e il finale più tragico che ci sia. Le immagini di quei terribili momenti : Stava trasmettendo un video su Facebook live, quando un uomo gli si è avvicinato e gli ha sparato quattro colpi uccidendolo. Prentis Robinson, 55 anni, era appena uscito dalla stazione della polizia di Wingate, nel North Carolina, dove si era recato per denunciare un cellulare rubato e si stava filmando con un bastone per selfie. A un certo punto un uomo gli si è avvicinato e gli ha puntato una pistola pronunciando alcune parole. ...

#Italia2018 va live - il 1° marzo su Facebook in diretta le proposte della politica e la campagna sui social - : E poi una campagna con pochi propositi e azioni sui programmi elettorali e molte , re, azioni a episodi di cronaca che hanno toccato l'immaginario collettivo.

Galaxy S9 e S9 Plus - come seguire la presentazione in live streaming su YouTube - Facebook e Twitter. Caratteristiche - data di uscita e ... : I nuovi Galaxy S9 e S9 Plus Foto Android Authority Galaxy S9 e S9 Plus, come seguire la presentazione in live streaming su YouTube, Facebook e Twitter. Caratteristiche, data di uscita e prezzo ...

Proposta di nozze a sorpresa nell'intervallo di Sanremo durante un Facebook Live : In diretta Facebook ha colto di sorpresa il suo compagno 'Dopo 26 anni insieme, potremmo pensare anche di sposarci' dopo un attimo di esitazione, la risposta non si è fatta attendere 'Sei pazzo o che ...

Le elezioni politiche del 4 marzo sbarcano su Facebook : info su voto - risultati e live di Ansa con i candidati : Trenta milioni di italiani (tanti sono secondo le ultime statistiche gli utilizzatori mensili di Facebook nel nostro Paese) verranno informati sulle elezioni politiche del 4 marzo direttamente sul social network di Mark Zuckerberg. Non attraverso le pagine dei giornali, ma direttamente tramite un proprio servizio che si chiamerà ‘Punti di vista‘. Dopo il decalogo contro le fake news, Facebook lancia in Italia nuovi strumenti in vista ...

Maduro insultato su Facebook Live : ANSA, - CARACAS, 29 GEN - Nicolas Maduro ha voluto lanciare la sua candidatura alla rielezione con un collegamento su Facebook Live, ma l'iniziativa si è rivelata un boomerang: decine di persone lo ...

PRIMAVERA 1 TIM - UDINESE-INTER LIVE SU Facebook E INTER TV : ... il match, di scena all'Impianto Sportivo Comunale di Manzano (UD), verrà trasmesso in diretta su INTER TV e in streaming sul profilo ufficiale FACEBOOK del club! English version Versi Bahasa ...

Gli occhiali da sole hi tech per i video live su Facebook - Instagram e YouTube : La batteria, infatti, ha un'autonomia di 80 ore in standby, e fino a 90 minuti quando si registra nella memoria integrata da 4 GB, oppure 40 minuti in live streaming su Facebook, Instagram o YouTube. ...