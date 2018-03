Facebook | lascia capo della sicurezza Pressing su Zuckerberg delle autorità Ue | Usa e

Dopo lo scandalo sull’uso illecito dei dati - il capo della sicurezza di Facebook è pronto a lasciare : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...

Cambridge Analytica - Facebook crolla in Borsa : lascia il capo della sicurezza : L'ambito è sempre lo stesso, la politica. La squadra parte con il sostegno all'offensiva anti europea di Nigel Farage. Subito dopo, con i soldi del miliardario Robert Mercer, generoso finanziatore ...

E i giovani adesso scappano da Facebook. Uno su dieci lascia - due milioni in un anno : Le reti sociali hanno cambiato il modo in cui entriamo in contatto con le altre persone. Internet e i social network ci mostrano un mondo felice. Ma il nostro rapporto con gli smartphone è sempre più stringente e non possiamo fare a meno del telefono. Siamo dipendenti dagli schermi e li guardiamo almeno 150 volte al giorno. E, ...

Peter Thiel lascia Cda di Facebook e scappa dalla Silicon Valley : Il motivo? Sembrerebbe lo sconcerto per la politica di sinistra della zona della baia di San Francisco, dicono fonti vicine. Thiel è una figura controversa nella Silicon Valley a causa del suo ...

Carabiniere spara a Cisterna - insulti e appelli su Facebook : 'Lascia le bambine' : 'Luigi la prego - scrive Daniela - lasci le sue figlie libere nn hanno nessuna colpa ragioni da padre cerchi di ricordare il momento in cui son venute al mondo a l'amore incondizionato che ha provato ...

“Migranti non lasciateci soli con i fascisti”. La foto delle femministe su Facebook sommersa dagli insulti : “Non scopate abbastanza”, “Cesse”, “Per voi solo la camera a gas”. Questi i commenti che le donne della pagina Facebook di Non Una Di Meno Milano, canale divulgativo della rete femminista, stanno ricevendo in maniera costante e massiccia da cinque giorni. Non si tratta di qualche commento isolato, ma di un vero e proprio attacco che ha portato la pagina Facebook, nel giro di poche ore, a ricevere più di 2mila commenti classificabili come insulti ...

Jim Carrey sta invitando tutti a lasciare Facebook : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) James Eugene Redmond, conosciuto con il nome di Jim Carrey ha lanciato una battaglia contro Facebook, non limitandosi alla dialettica ma compiendo gesti concreti. Ha chiuso il proprio account, ha venduto la sua partecipazione azionaria in Facebook e sta usando Twitter per pubblicare immagini ironiche contro Mark Zuckerberg e per fare circolare l’hashtag #unfriendFacebook, invitando i suoi fan a migrare ...

Facebook sta testando un pulsante per lasciare un giudizio negativo - ma non è un dislike : Facebook ha confermato di aver iniziato un test, ristretto a un numero limitato di pagine pubbliche, nel quale gli utenti potranno lasciare un giudizio negativo, in particolare in merito a commenti inappropriati, incivili o fuorvianti. Non si tratta quindi di un dislike (Non mi piace). L'articolo Facebook sta testando un pulsante per lasciare un giudizio negativo, ma non è un dislike è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

