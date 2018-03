Facebook | interviene l’AgCom | «Dati usati da soggetti politici» A picco i titoli dei

ilsole24ore

(Di martedì 20 marzo 2018) Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito. Il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos ha annunciato le dimissioni. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento e anche oggi è in forte calo. Anche l’authority di vigilanza sulla privacy statunitense, la Federal Trade Commission, accusa il social di aver violato i termini del decreto del 2011 che regola l’utilizzo die ne regola la diffusione con terze parti...