Facebook | il Garante Ue per la privacy | ' Problema per le elezioni europee' - Nuovo crollo

Facebook e privacy - garante : problemi anche in UeE l’Antitrust americana ha avviato un’indagine : Facebook e privacy, garante: problemi anche in UeE l’Antitrust americana ha avviato un’indagine Sempre più pressioni su Zuckerberg da istituzioni e media dopo il caso Cambridge Analytica. Un ex dipendente dell’azienda di consulenza britannica svela alchimie e algoritmi per creare fake news “ad alto livello”. Continua a leggere

Facebook e privacy - garante : problemi anche in UeE l'Antitrust americana ha avviato un'indagine : Sempre più pressioni su Zuckerberg da istituzioni e media dopo il caso Cambridge Analytica. Un ex dipendente dell'azienda di consulenza britannica svela alchimie e algoritmi per creare fake news "ad alto livello".

