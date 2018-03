Facebook e gli account violati | Così si manipolano le elezioni

Scandalo sull’uso illecito dei dati degli utenti - il capo della sicurezza di Facebook verso l’addio : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...

Come cancellarsi da Facebook e dagli altri social network : Chi è stanco di stare appresso a notifiche, commenti, cuoricini e qualsivoglia contenuto sui propri profili social, al netto delle “diete digitali” (Come non bastassero quelle alimentari), può sempre scegliere di cancellarsi da Facebook o dalle altre piattaforme a cui è iscritto. Se si aspetta però che i social network gli rendano la vita facile, si illude: sono aziende e, Come tali, vivono delle informazioni degli utenti. Sono ...

La società Cambridge Analytica e la privacy degli utenti Facebook Video : La popolare e affermata azienda specializzata in “big data” Cambridge Analytica è probabilmente coinvolta nella violazione della privacy di 50 milioni di utenti di Facebook [Video]. Questa intrusione è stata effettuata per influenzare in maniera occulta le elezioni in diverse nazioni europee e negli Stati Uniti. Inoltre, questa organizzazione sembra aver avuto un ruolo rilevante nella manipolazione dei voti relativi alla #Brexit e alla elezione ...

La società Cambridge Analytica e la privacy degli utenti Facebook : La popolare e affermata azienda specializzata in “big data” Cambridge Analytica è probabilmente coinvolta nella violazione della privacy di 50 milioni di utenti di Facebook. Questa intrusione è stata effettuata per influenzare in maniera occulta le elezioni in diverse nazioni europee e negli Stati Uniti. Inoltre, questa organizzazione sembra aver avuto un ruolo rilevante nella manipolazione dei voti relativi alla Brexit e alla elezione di Donald ...

La figlia è morta in un terribile attentato : qualcuno ora usa la sua foto su Facebook : La figlia è morta in un terribile attentato: qualcuno ora usa la sua foto su Facebook La madre della 15enne, Olivia Campbell-Hardy, tra le ventidue vittime dell’attentato di Manchester del maggio dello scorso anno, si è accorta peraltro che l’account utilizzato per ricordare la figlia è stato cancellato insieme a tutte le foto e ricordi […] L'articolo La figlia è morta in un terribile attentato: qualcuno ora usa la sua foto su ...

La figlia è morta in un terribile attentato : qualcuno ora usa la sua foto su Facebook : La madre della 15enne, Olivia Campbell-Hardy, tra le ventidue vittime dell'attentato di Manchester del maggio dello scorso anno, si è accorta peraltro che l'account utilizzato per ricordare la figlia è stato cancellato insieme a tutte le foto e ricordi della sua breve vita.Continua a leggere

PERCHÈ CAMBRIDGE ANALYTICA FA CROLLARE Facebook IN BORSA/ Persi 25 miliardi - gli esperti : "Falle nei social" : CAMBRIDGE ANALYTICA, crollo di FACEBOOK alla BORSA di Wall Street a causa del coinvolgimento nello scandalo dei Big Data: ombre sul voto americano e sulla Brexit. UK, "pronte indagini"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:47:00 GMT)

I dati di Facebook manipolati - in Italia quegli indizi sui contatti con la Lega : A dire che c'è, o c'è stato, un partito Italiano tra i clienti di Cambridge Analytica è la stessa società nata a Londra negli anni novanta con l'obiettivo di studiare i meccanismi dei comportamenti di ...

Enel fornirà energia eolica negli USA a Facebook e Adobe : Teleborsa, - Enel Green Power North America , EGPNA , , controllata statunitense per le rinnovabili di Enel ha siglato un nuovo accordo di fornitura energetica con Facebook ed Adobe , per la vendita ...

Enel fornirà energia eolica negli USA a Facebook e Adobe : Enel Green Power North America , EGPNA , , controllata statunitense per le rinnovabili di Enel ha siglato un nuovo accordo di fornitura energetica con Facebook ed Adobe , per la vendita dell'energia ...

Festa del Papà 2018 e San Giuseppe : IMMAGINI - GIF - VIDEO e FRASI per fare gli auguri di buon onomastico nel modo migliore su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/56 ...

Mamma ventenne uccisa a Siracusa - su Facebook l'amore per i figli : 'Io e voi per sempre' : 'Io e te per sempre'. 'Gioiellino di Mamma mi manchi tantissimo'. 'Un amore che non finirà mai'. Sono le parole che Laura Petrolito, la ragazza uccisa nel Siracusano, rivolgeva ai suoi due bambini, ...

Mamma ventenne uccisa a Siracusa - su Facebook l'amore per i figli : 'Io e voi per sempre' : 'Io e te per sempre'. 'Gioiellino di Mamma mi manchi tantissimo'. 'Un amore che non finirà mai'. Sono le parole che Laura Petrolito, la ragazza uccisa nel Siracusano, rivolgeva ai suoi due bambini, ...

Cambridge Analytica - "furto profili Facebook per aiutare Trump"/ Spiò gli elettori e aiutò un partito italiano : Cambridge Analytica, accuse pesanti contro la società di analisi dati: avrebbe rubato i profili Facebook di 50 milioni di elettori per influenzare il voto per Trump.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:07:00 GMT)