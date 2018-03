FACEBOOK E CAMBRIDGE ANALYTICA Quando scopri che il prodotto siamo noi

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Cambridge Analytica - a picco le quotazioni di FACEBOOK (20 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: a picco le quotazioni di Facebook. Importanti passi avanti per la Brexit. Efferato gesto criminale a Terzigno. La carica di Di Maio. (20 marzo 2018).(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 02:03:00 GMT)

Lo scandalo Cambridge Analytica affossa FACEBOOK in Borsa. NYT rivela : si dimette il capo della sicurezza dati : Facebook crolla a Wall Street (-6,8%) dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Da Washington a Londra tutti chiedono chiarezza su quello che si sta delineando come un vero e proprio “datagate”. Protesta anche l’Unione europea, definendo quanto accaduto «inaccettabile»; la Commissione europea chiede chiarimenti e il Parlamento europeo preannuncia un’in...

FACEBOOK - uso illecito profili : Cambridge Analytica ha lavorato oltre che per Donald Trump per un partito italiano : Ha avuto anche un misterioso cliente nel mondo delle formazioni politiche italiane Cambridge Analytica, la societa' di analisi dati che ha lavorato per la campagna di Donald Trump e che e' finita nella bufera con l'accusa di avere utilizzato ...

Lo scandalo Cambridge Analytica affossa FACEBOOK in Borsa : Facebook crolla a Wall Street dopo lo scandalo Cambridge Analytica. E intanto la Commissione europea chiede chiarimenti e il Parlamento europeo preannuncia un’inchiesta. E la tempesta si avvicina sempre di più al fondatore del social network, Mark Zuckerberg. Con ripercussioni inquietanti anche in Italia....

Cambridge Analytica - crolla il titolo FACEBOOK Ue : "Inaccettabile l'uso di dati a fini politici" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell'imbroglio. Intanto Aleksandr Kogan, l'inventore della app che ha raccolto i dati si dice pronto a parlare all'Fbi e al Congresso e smentisce il n.1 di Facebook: "Sapeva che non era per uso accademico"

Cambridge Analytica affossa FACEBOOK. Deputati Usa e Gb : «Zuckerberg parli» : Il colosso social in grande sofferenza dopo l’inchiesta giornalistica sull’acquisizione illegale di dati di 50 milioni di utenti del social network. Per il titolo è la perggior giornata dal 2012

