Facebook continua a perdere terreno Zuckerberg convocato da Commissione UK

finanza.lastampa

: Lo scandalo del voto all'estero continua. Ancora una volta, migliaia di cittadini si sono visti negare il sacrosant… - vitocrimi : Lo scandalo del voto all'estero continua. Ancora una volta, migliaia di cittadini si sono visti negare il sacrosant… - bordomichele : #Carceri, dalla condanna #Ue nel 2013 a una riforma di civiltà che coniuga la richiesta di maggior sicurezza da par… - massimobray : Leggo le parole dolorose, intense, piene d’amore di un uomo che aveva scelto la difesa dei beni comuni agli interes… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Non c'è pace per. Dopo il tonfo messo a segno ieri a Wall Street , -7% circa, , il titolo del più grande social network al mondoa trattare in territorio negativo, registrando una ...