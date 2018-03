FACEBOOK | CAMBRIDGE ANALYTICA USA | la Federal Trade Commission apre un' inchiesta sul

FACEBOOK e lo scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca : tutelare il diritto alla privacy : Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

FACEBOOK - caso Cambridge Analytica : Zuckerberg convocato dalla commissione Cultura britannica : ...e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un'audizione sullo scandalo relativo all'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge Facebook e la società di consulenza politica ...

FACEBOOK - ZUCKERBERG PERDE 5 MILIARDI/ Cambridge Analytica - crollo in Borsa : caos Big Data e privacy : Cambridge Analytica e FACEBOOK: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto ZUCKERBERG, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su FACEBOOK finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Tutte le difficoltà di FACEBOOK - scosso da Cambridge Analytica : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) Più del soffio di un whistleblower sembra l’inizio di una tempesta. Lo scandalo Cambridge Analytica scuote Facebook: in Borsa il titolo crolla. Intanto, riferisce il New York Times, internamente i vertici si stanno interrogando sulle modalità con cui vengono gestite le minacce e le emergenze. Secondo le fonti del gionale amenricano Alex Stamos, Chief security officer, ha in programma di lasciare ...

Mark Zuckerberg - caos FACEBOOK CAMBRIDGE Analytica/ L’ad tace - si dimette Stamos : crolla l’impero social? : Facebook, Cambridge Analytica: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:30:00 GMT)

FACEBOOK crolla in Borsa per lo scandalo Cambridge Analytica : La web agency di Londra dal nome Cambridge Analytica mette nei guai Mark Zuckerberg. Oggi, in apertura di sessione a Wall Street, il titolo di Facebook ha perso il 5,20% in seguito alle rivelazioni fate da The Guardian e dal New York Times.In pratica Cambridge Analytica, attraverso l'applicazione "thisisyourdigitallife" su Facebook avrebbe rubato i dati di centinaia di migliaia di utenti. L'app, messa a punto dall'accademico russo-americano ...

FACEBOOK - CAMBRIDGE ANALYTICA/ Server perquisiti - scoppia caso Stamos - Zuckerberg tace : e ora? : FACEBOOK, CAMBRIDGE ANALYTICA: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Il volo del calabrone - FACEBOOK e Cambridge Analytica : Facebook è come il calabrone che non dovrebbe volare ma non lo sa e vola ugualmente. Allo stesso modo la struttura di Facebook lo espone alla manipolazione, talvolta da parte dei populisti, ma Facebook non lo sa (o finge di non saperlo), e continua a vendere lo stesso pubblicità.La vicenda di Cambridge Analytica potrebbe essere riassunta in una battuta. Che però battuta non è. Descrive piuttosto quanto accade ogni ...

FACEBOOK - si dimette capo sicurezza. Verso perquisizione sede Cambridge Analytica : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Si è dimesso il responsabile della sicurezza della sicurezza delle informazioni Alex Stamos, che ha parlato di...

Non solo profili FACEBOOK - anche escort e mazzette : Channel 4 svela tecniche di Cambridge Analytica : A svelare quale sarebbe il modus operandi della società coinvolta nello scandalo globale su Trump e la Brexit un'inchiesta condotta da un reporter sotto copertura di Channel 4 News, emittente britannica, che si e' intrufolato con una telecamera nella sede dell'azienda spacciandosi per il rampollo di una ricca famiglia dello Sri Lanka desideroso di acquisire una maggiore reputazione politica a scapito degli avversari

Cambridge Analytica - si dimette il capo della sicurezza di FACEBOOK : “Disaccordi interni” : Alex Stamos, il capo della sicurezza di Facebook, si è dimesso dal suo incarico dopo il datagate di Cambridge Analytica, società che avrebbe sfruttato i dati di oltre 50 milioni di utenti del social network per influenzare l’esito delle elezioni presidenziali del 2016. Dopo le anticipazioni del New York Times che aveva parlato di dimissioni legate a “disaccordi interni“, è intervenuto lo stesso Stamos a confermare la notizia, ...