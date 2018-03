Facebook - l'Agcom chiede informazioni sullo scandalo datagate : Teleborsa, - Numerose le richieste di chiarimento in merito allo scandalo datagate che sono arrivate all'Amministratore delegato di Facebook , Mark Zuckerberg . A seguito della recente diffusione di ...

Facebook - l'Agcom chiede informazioni sullo scandalo datagate : Numerose le richieste di chiarimento in merito allo scandalo datagate che sono arrivate all'Amministratore delegato di Facebook , Mark Zuckerberg . A seguito della recente diffusione di notizie ...

Facebook : Agcom chiede informazioni : ANSA, - ROMA, 20 MAR - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato a Facebook una specifica richiesta di informazioni circa l'impiego di data analytics per finalità di comunicazione ...

Facebook - interviene l’AgCom : «Dati usati da soggetti politici». A picco i titoli dei social network : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos ha annunciato le dimissioni. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento e anche oggi è in forte calo. Anche l’authority di vigilanza sulla privacy statunitense, la Federal Trade Commission, accusa il social di aver violato i termini del decreto del 2011 che regola l’utilizzo di dati e ne regola la ...

Facebook - interviene anche l’AgCom. A picco i titoli dei social network. A picco i titoli dei social network : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos ha annunciato le dimissioni. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento e anche oggi è in forte calo dopo che le autorità Usa e britanniche chiedono audizioni di Zuckerberg...

Par condicio - le linee guida dell’AgCom per Facebook e Google : Effetto Russiagate: un’aria guardinga si respira tra le fila dei grandi della tecnologia in vista delle prossime elezioni del 4 marzo. In linea con la stretta sulla disinformazione annunciata da Facebook, ora l’AgCom si rivolge a lei, come a Google, chiedendo pari opportunità alle rappresentanze politiche in campo. “Come regolatori dobbiamo domandarci se abbiamo a disposizione strumenti normativi adeguati per garantire una ...

Par condicio - le linee guida dell’AgCom per Facebook e Google : Effetto Russiagate: un’aria guardinga si respira tra le fila dei grandi della tecnologia in vista delle prossime elezioni del 4 marzo. In linea con la stretta sulla disinformazione annunciata da Facebook, ora l’AgCom si rivolge a lei, come a Google, chiedendo pari opportunità alle rappresentanze politiche in campo. “Come regolatori dobbiamo domandarci se abbiamo a disposizione strumenti normativi adeguati per garantire una ...