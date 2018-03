Fabri Fibra al Flowers Festival

Fabri Fibra torna live con Le vacanze tour : Indietro 20 marzo 2018 2018-03-20T16:22:25+00:00 ROMA – Dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club d’Italia, Fabri Fibra torna live. Il rapper ha annunciato 8 nuove date, racchiuse nel Le vacanze tour. I biglietti per i concerti, organizzati da F&P Group, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali a […]

Fabri Fibra al Flower Festival : Dal suo debutto nel mondo della musica nel 1994, Fabri Fibra è riuscito ad accattivarsi un pubblico vastissimo grazie alle sue hit, e ancora continua ad stupirci. Ha iniziato la sua carriera in collaborazione con suo ...

Tommy Kuti - chi è il rapper ‘afroitaliano”‘ che piace a Fabri Fibra : Quando si ha 16 anni (come chi scrive) e si ascolta musica, è facile imbattersi in artisti che fanno rap o trap. Se ne trovano molti, bravi e meno bravi, conosciuti e meno conosciuti, amati o odiati. Tra i bravi e meno conosciuti vi è sicuramente Tommy Kuti, all’anagrafe Tolulope Olabode Kuti, rapper e produttore bresciano di 28 anni, di origini nigeriane. I suoi pezzi sono sempre stati caratterizzati da una pesante critica verso personaggi ...

Al «Nameless» oltre ai grandi dj anche Fabri Fibra e Guè Pequeno : Dall'1 al 3 giugno 2018 torna a Barzio , Lecco, Il Nameless Music Festival, l'appuntamento musicale che, di anno in anno, ha richiamato pubblico da tutta Europa e ha ospitato dj e artisti di fama ...

I performers del Nameless Music Festival 2018 a Lecco - da Fabri Fibra a Sfera Ebbasta : le date e i biglietti in vendita : Annunciati i primi performers del Nameless Music Festival 2018, le kermesse Musicale estiva che porta in Italia artisti internazionali e dj da tutto il mondo. Quest'anno il Nameless Music Festival si svolgerà dall'1 al 3 giugno 2018 a Barzio, in provincia di Lecco, per un appuntamento con la Musica dance, pop e rap che prevede qualche novità, soprattutto negli artisti che andranno ad esibirsi sui vari palchi (Main Stage e Radio 105 ...

Fabri Fibra - il suo Mr. Simpatia è disco d’oro dopo 14 anni : “Quell’album ha cambiato la storia del rap italiano - non ci sono cazzi” : Che senso ha festeggiare quattordici anni dopo un disco d’oro? Lo deve aver pensato ieri Fabri Fibra mentre si trova negli Stati Uniti. “Ecco un’altra certificazione” avrà esclamato, lontano da tutto e tutti. Per lui che in carriera ne ha collezionati così tanti e forse non sa neanche più dove metterli, il rischio forse è farci l’abitudine. Questa volta però è diverso. Se Fabri Fibra oggi è Fabri Fibra lo si deve soprattutto a Mr ...