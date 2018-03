F1 Red Bull | Verstappen | «Sono il nuovo progetto di Marko»

F1 Red Bull - Verstappen sarà il nuovo Vettel : TORINO - In casa Red Bull si preannuncia una stagione scoppiettante, con Max Verstappen e Daniel Ricciardo protagonisti preannunciati di uno dei migliori duelli della stagione insieme a Ocon e Peréz ...

F1 - GP Australia 2018 : i set di gomme scelti per Melbourne. Mercedes aggressiva - Ferrari e Red Bull più ‘soft’ : L’inizio del Mondiale 2018 di F1 è sempre più prossimo ed i team si stanno preparando al meglio per l’appuntamento di Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino Australiano (25 marzo) andrà in scena il primo spettacolo del Circus e le attese, come al solito, sono molte. Sarà ancora una volta un duello tutto Mercedes-Ferrari o la Red Bull saprà inserirsi? Se lo chiedono in tanti. Di sicuro le prestazioni delle vetture saranno ...

Ferrari - il motore è caldo : Mercedes da battere - ma occhio alle Red Bull : Al loro posto ci saranno i grid kids , giovanissimi ragazzi praticanti di sport motoristici. # Formula Uno

Ferrari - il motore è caldo : Mercedes da battere - ma occhio alle Red Bull Video : Il 2017 è stato l'anno della grande illusione. Sembrava la stagione giusta per fregiarsi di un titolo mondiale che manca da undici anni per quanto riguarda il campionato piloti e da dieci per i costruttori. La Mercedes è venuta fuori alla distanza, nella seconda parte della scorsa stagione ha confermato di essere la macchina più affidabile e veloce; Lewis Hamilton di essere probabilmente il miglior driver, anche se ad un certo punto ha avuto a ...

Formula1 Wolff : "Sarà lotta a tre con Ferrari e Red Bull" : Alla vigilia del GP di Melbourne, che dà il via alla stagione 2018 del mondiale di Formula 1, Toto Wolff, Ceo e team Principal della pluridecorata Mercedes allarga la platea della lotta iridata anche ...

F1 - Mondiale 2018 : una Ferrari a fari spenti. Sia Mercedes che Red Bull sembrano snobbare il potenziale della Rossa… : L’attesa continua a crescere ma manca poco. Siamo giunti nella settimana del primo weekend del Mondiale di F1. Scatterà da Melbourne, come da tradizione, la corsa al titolo 2018. Obiettivo dichiarato da anni in casa Ferrari, dove si riparte dall’ottima prima parte di stagione dello scorso anno, in cui i tifosi della Rossa sono tornati a sognare, prima di vedere la Mercedes e Lewis Hamilton prendere nuovamente il volo. In Australia ci ...

F1 - Mondiale 2018 : tutti temono la Red Bull ma il motore Renault è il punto debole : Manca poco più di una settimana all’inizio del Mondale 2018 di F1. L’Albert Park di Melbourne (Australia) sarà teatro di sfide appassionati e le attese su quel che potranno fare le nuove monoposto sono molte. I test hanno dato alcune indicazioni ma non certo definitive sull’esito di questo campionato. La Mercedes, sul passo gara, ha messo in mostra una costanza di rendimento disarmante mentre la Ferrari, siglando i migliori ...

3 azioni per capire il Red Bull Salisburgo : Il RB Salisburgo ha eliminato il Borussia Dortmund ed è così diventato la prima squadra austriaca a raggiungere i quarti di finale da quando la Coppa Uefa è diventata Europa League. Un risultato ...

Lipsia e Salisburgo - che imbarazzo : due Red Bull nell'urna di Europa League : Creerebbe un po' di imbarazzo, eppure in Austria lo vivrebbero come un vero e proprio derby. Ai quarti di finale dell'Europa League si potrebbero affrontare Salisburgo e Lipsia, sorteggio che farebbe ...

Lewis Hamilton : “La Red Bull è la più veloce potenzialmente ma non ci batterà” : Lewis Hamilton appare decisamente sicuro di sé in vista dell’esordio stagionale del Mondiale di F1 2018 a Melbourne (Australia). Il 4 volte campione del mondo britannico, alfiere della Mercedes, è stato intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com ed ha dato fornito risposte decisamente interessanti. Guardando ai nomi dei possibili rivali, Lewis ha pochi dubbi: “Beh, i due nomi ovvi che possiamo prevedere come miei ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la griglia di partenza e le risposte prima di Melbourne. Mercedes davanti. Ferrari o Red Bull la prima inseguitrice? : La seconda serie dei Test collettivi di Barcellona (Spagna), riservati alle vetture di Formula Uno, è andata in archivio. Otto giorni nei quali vetture, piloti e team hanno dovuto affrontare condizioni meteo diverse e nel corso dei quali non si sono volute scoprire troppo le carte, dal punto di vista prestazionale, quanto concentrarsi sull’affidabilità delle vetture. Tuttavia, per quel che si è riuscito a capire, la Mercedes, anche ...

Formula 1 - come si presentano Mercedes - Ferrari e Red Bull in Australia : Mercedes: il giudizio La Mercedes in questi test è sembrata essere la vettura più performante. Il team non ha mai cercato la prestazione girando sempre con mescole piuttosto dure e con un certo ...