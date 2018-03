F1 | Mondiale 2018 | le quote dei bookmakers per le scommesse Quali sono i favoriti al

F1 - Mondiale 2018 : l’elenco completo dei piloti e delle scuderie partecipanti : Ci separano pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2018 di F1. Il 25 marzo, a Melbourne, la grande corsa iridata avrà inizio. Un campionato che si annuncia, almeno sulla carta, ancora impreziosito dal duello di fuoco tra Mercedes e Ferrari e, soprattutto, tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. 21 gare che ci porteranno in giro per il mondo con un grande comune denominatore: la continuità. Novità sia a livello tecnico che a livello di ...

F1 - Mondiale 2018 : riparte il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. La resa dei conti tra i migliori piloti del decennio : Sarà una sfida titanica, un duello emozionante, uno scontro totale e appassionante, un testa a testa che dovrebbe caratterizzare l’intera stagione. Sebastian Vettel contro Lewis Hamilton, Ferrari contro Mercedes, due filosofie di guida e di vita a confronto, due prime donne che non vogliono e non possono condividere il trono, i migliori piloti che la Formula Uno moderna può proporre. Il post Michael Schumacher è indubbiamente tutto loro: ...

F1 in tv - Mondiale 2018 : come e su che canale guardare le gare in Diretta? Tutto su Sky - 4 GP in chiaro. E la Rai… : Il Mondiale di Formula 1 2018 sarà visibile solo su Sky. È questa la novità della prossima stagione, che scatterà questo weekend con il GP d’Australia. La piattaforma satellitare si è aggiudicata in maniera ancora più esclusiva i diritti per la trasmissione del Campionato del Mondo: 21 GP, tutti in alta definizione sul canale 208, e con la novità del 4K per i possessori del nuovo decoder Sky Q. Le gare in esclusiva saranno 17 perché 4 ...

F1 - Mondiale 2018 : una Ferrari a fari spenti. Sia Mercedes che Red Bull sembrano snobbare il potenziale della Rossa… : L’attesa continua a crescere ma manca poco. Siamo giunti nella settimana del primo weekend del Mondiale di F1. Scatterà da Melbourne, come da tradizione, la corsa al titolo 2018. Obiettivo dichiarato da anni in casa Ferrari, dove si riparte dall’ottima prima parte di stagione dello scorso anno, in cui i tifosi della Rossa sono tornati a sognare, prima di vedere la Mercedes e Lewis Hamilton prendere nuovamente il volo. In Australia ci ...

CLASSIFICA MOTOGP / Mondiale Piloti : per Dovizioso la prima volta a Losail (Gp Qatar 2018) : CLASSIFICA MOTOGP Mondiale Piloti dopo Gp Qatar 2018 a Losail: Dovizioso primo, Rossi sul podio con Marquez. Molto bene i Piloti italiani, anche nelle classi minori(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:22:00 GMT)

F1 - Mondiale 2018 : il calendario completo. Le date e il programma di tutti i 21 Gran Premi della stagione : Il Mondiale F1 2018 scatterà nel weekend del 23-25 marzo. Sarà il GP di Australia a tenere a battesimo i bolidi a quattro ruote e a dare il via a una stagione palpitante e avvincente che si concluderà esattamente otto mesi dopo ad Abu Dhabi (25 novembre). Nel mezzo 21 Gran Premi, altrettanti weekend intensi di gara, uno show da gustare interamente senza perdersi nemmeno un minuto. Riflettori puntati sull’attesissima lotta tra Mercedes e ...

Motocross - Mondiale MxGP 2018 : Antonio Cairoli costretto ad inseguire il fulmine Jeffrey Herlings : Il secondo round del Mondiale 2018 di MxGP ha confermato quello che probabilmente Antonio Cairoli già sapeva: Jeffrey Herlings sarà un osso duro nel campionato della classe regina del Motocross. L’appuntamento a Valkenswaard (Olanda) è stato una rappresentazione emblematica delle qualità dell’avversario del nostro centauro. Solo 19° nella Qualifying Race, per via di una caduta, l’olandese ha saputo resettare sciorinando ...

F1 - Mondiale 2018 : Mercedes ancora squadra da battere. Lewis Hamilton sempre più maturo e un’affidabilità che spaventa : Manca meno di una settimana al via del primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1 (25 marzo). A Melbourne (Australia), nell’ormai tradizionale scenario dell’Albert Park, i bolidi della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno e la Mercedes anche quest’anno sembra essere la squadra da battere. Nel corso degli 8 giorni di test tenutisi a Barcellona le Frecce d’Argento, pur non svettando nei tempi, hanno ...

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti : Dovizioso primo - Valentino Rossi sul podio con Marquez (Gp Qatar 2018) : Classifica MotoGp Mondiale Piloti dopo Gp Qatar 2018 a Losail: Dovizioso primo, Rossi sul podio con Marquez. Senza punti Jorge Lorenzo, autore di una caduta che lo ha messo fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:53:00 GMT)

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings comanda con sei punti su Antonio Cairoli : Doppietta di Jeffrey Herlings nel GP di Europa della MXGP. L’olandese ha vinto la terza gara su quattro disputate, volando in testa al Mondiale dopo due GP. Il pilota della KTM ha preceduto il compagni di marca Antonio Cairoli sia in gara-1 che in gara-2. Sono loro a comandare la Classifica, con l’italiano che insegue a sei lunghezze. Al terzo posto, il belga Clement Desalle (Kawasaki) è infatti a trenta punti da Herlings. La ...